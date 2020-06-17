Жители башкирского Благовещенска добились ремонта дороги благодаря системе «Инцидент»

Сегодня по улице Спортивной с легкостью проедет даже начинающий водитель. Еще несколько недель назад дорога до дома для жителей микрорайона Надежда в Благовещенске была целым испытанием. Ямы приходилось объезжать, выезжая на встречную полосу.

Автомобили порой просто застревали в грязи и глине. Осенью, весной и после обильных осадков на некоторых участках невозможно было проехать. Жителям приходилось передвигаться пешком. 

Дорога была в очень неприятном состоянии. В зимнее время, еще когда начинаются заморозки, т.е. лужи все эти замерзают, снегом припорошит. Зимой никаких жалоб нет. Очистка нормальная. А вот начинается весна и осень, это все – сплошь ямы.

Александр Богданов, житель микрорайона Надежда г. Благовещенск

Обеспокоенные плохой дорогой жители написали обращение в социальных сетях на странице главы администрации Благовещенского района Олега Голова и прикрепили говорящие фотографии. Эту жалобу зарегистрировала система «Инцидент-менеджмент». Материал был принят в разработку.

В правительстве Республики Башкортостан проходит еженедельное совещание в формате ВКС на тему ремонта дорог, которое проводит первый заместитель премьер-министра Республики Башкортостан Андрей Геннадьевич Назаров. Также и к нам с систему «Инцидент-менеджмент» поступает много обращений на тему ремонта дорог, и эта тема беспокоит жителей республики. Так, в частности, жителей микрорайона Надежда города Благовещенска беспокоило состояние дорог. По состоянию на середину июня в микрорайоне Надежда отсыпали 8 улиц.

Тагир Шарафутдинов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан

В течение недели дорожники уложили покрытие из щебня на улицах  Попутная, Новая, Агидель, Школьная, а также на  Центральной и Спортивной. Лучше стало ездить по Бирской и на перекрестке улиц Надежды и Попутной. Работы проводили две подрядные организации. В микрорайоне Надежда города Благовещенска они засыпали щебнем  3 тысячи 700 метров дороги.

В этом году мы произвели ремонт дорог с грунтовым покрытием путем отсыпки щебнем и песчано-гравийной смесью. Выравнивали песчано-гравийной смесью с расклинцовкой щебнем разными фракциями. Это было сделано на деньги дорожного фонда муниципального района. Две подрядные организации у нас здесь трудились, за полторы недели работы были произведены в этом микрорайоне.

Сергей Завгородний, глава администрации городского поселения города Благовещенска

Решилась проблема не только с дорогой, но и со школьным автобусом. Ведь раньше из-за ям и грязи на центральную улицу микрорайона он не заезжал, и детям приходилось идти пешком до остановки. Теперь, как дорогу отремонтировали,  жители улицы Центральной готовят просьбу, чтобы школьный автобус появлялся и на их улице.

Эту дорогу мы ждали давно, что мы довольны, что нам эту дорогу сделали. Но у нас школьный автобус не ходит, он ходит немного рядом там. Остановка там. В дальнейшем будем просить власть, чтобы пускали по нашей Центральной улице автобус для того, чтобы дети добирались до школы.

Равиль Гильмияров, житель микрорайона надежда г. Благовещенск

Проехать теперь в микрорайон Надежда города Благовещенска смогут не только школьные автобусы. Оперативно приедет и скорая. Население с каждым годом растет, и у жителей теперь появилось чувство, аналогичное названию их микрорайона. Надежда, что и дальше будет всё только лучше.