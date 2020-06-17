Жители башкирского Благовещенска добились ремонта дороги благодаря системе «Инцидент»

В правительстве Республики Башкортостан проходит еженедельное совещание в формате ВКС на тему ремонта дорог, которое проводит первый заместитель премьер-министра Республики Башкортостан Андрей Геннадьевич Назаров. Также и к нам с систему «Инцидент-менеджмент» поступает много обращений на тему ремонта дорог, и эта тема беспокоит жителей республики. Так, в частности, жителей микрорайона Надежда города Благовещенска беспокоило состояние дорог. По состоянию на середину июня в микрорайоне Надежда отсыпали 8 улиц.

Тагир Шарафутдинов, сотрудник рабочей группы по обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики Башкортостан