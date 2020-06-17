Жители башкирского Благовещенска добились ремонта дороги благодаря системе «Инцидент»

Сегодня
по улице Спортивной с легкостью проедет даже начинающий водитель. Еще несколько
недель назад дорога до дома для жителей микрорайона Надежда в Благовещенске
была целым испытанием. Ямы приходилось объезжать, выезжая на встречную полосу.
Автомобили
порой просто застревали в грязи и глине. Осенью, весной и после обильных осадков
на некоторых участках невозможно было проехать. Жителям приходилось
передвигаться пешком.
Дорога была в очень
неприятном состоянии. В зимнее время, еще когда начинаются заморозки, т.е. лужи
все эти замерзают, снегом припорошит. Зимой никаких жалоб нет. Очистка нормальная.
А вот начинается весна и осень, это все – сплошь ямы.
Александр Богданов, житель микрорайона Надежда г. Благовещенск
Обеспокоенные
плохой дорогой жители написали обращение в социальных сетях на странице главы
администрации Благовещенского района Олега Голова и прикрепили говорящие
фотографии. Эту жалобу зарегистрировала система «Инцидент-менеджмент». Материал
был принят в разработку.
В правительстве Республики
Башкортостан проходит еженедельное совещание в формате ВКС на тему ремонта
дорог, которое проводит первый заместитель премьер-министра Республики Башкортостан
Андрей Геннадьевич Назаров. Также и к нам с систему «Инцидент-менеджмент»
поступает много обращений на тему ремонта дорог, и эта тема беспокоит жителей
республики. Так, в частности, жителей микрорайона Надежда города Благовещенска
беспокоило состояние дорог. По состоянию на середину июня в микрорайоне Надежда
отсыпали 8 улиц.
Тагир Шарафутдинов, сотрудник рабочей группы по
обращениям жителей в социальных сетях при администрации Главы Республики
Башкортостан
В
течение недели дорожники уложили покрытие из щебня на улицах Попутная, Новая, Агидель, Школьная, а также
на Центральной и Спортивной. Лучше стало
ездить по Бирской и на перекрестке улиц Надежды и Попутной. Работы проводили
две подрядные организации. В микрорайоне Надежда города Благовещенска они
засыпали щебнем 3 тысячи 700 метров
дороги.
В этом году мы
произвели ремонт дорог с грунтовым покрытием путем отсыпки щебнем и песчано-гравийной
смесью. Выравнивали песчано-гравийной смесью с расклинцовкой щебнем разными
фракциями. Это было сделано на деньги дорожного фонда муниципального района. Две
подрядные организации у нас здесь трудились, за полторы недели работы были произведены
в этом микрорайоне.
Сергей Завгородний, глава администрации
городского поселения города Благовещенска
Решилась
проблема не только с дорогой, но и со школьным автобусом. Ведь раньше из-за ям
и грязи на центральную улицу микрорайона он не заезжал, и детям приходилось
идти пешком до остановки. Теперь, как дорогу отремонтировали, жители улицы Центральной готовят просьбу,
чтобы школьный автобус появлялся и на их улице.
Эту дорогу мы ждали
давно, что мы довольны, что нам эту дорогу сделали. Но у нас школьный автобус
не ходит, он ходит немного рядом там. Остановка там. В дальнейшем будем просить
власть, чтобы пускали по нашей Центральной улице автобус для того, чтобы дети
добирались до школы.
Равиль Гильмияров, житель микрорайона надежда г. Благовещенск
Проехать
теперь в микрорайон Надежда города Благовещенска смогут не только школьные
автобусы. Оперативно приедет и скорая. Население с каждым годом растет, и у
жителей теперь появилось чувство, аналогичное названию их микрорайона. Надежда,
что и дальше будет всё только лучше.