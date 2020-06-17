В школах Башкирии могут начать чистить воздух

Радий Хабиров заявил о необходимости выработки комплексных мер поддержки промышленности. Необходимы системные походы – об этом Глава региона сказал на «Промышленном часе».

На нем присутствовали и руководители предприятия БАСЭТ из Октябрьского, занимающиеся реализацией проектов по производству агрегатов для атомной энергетики и нефтегазовой отрасли. Предприятие попросило оказать помощь по взаимодействию с банковскими организациями. При заключении крупных контрактов заказчики требуют предоставление гарантий с покрытием значительных сумм, которыми предприятие не располагает. Участники обсудили варианты поддержки.

А вот в школах республики могут появиться приборы для очистки и обеззараживания воздуха местного производства. Такое предложение поступило от учредителя компании «Медстальконструкция». «Промышленный час», кстати, прошел на территории предприятия. Оно выпускает медоборудование, в том числе и рециркуляторы. Компания принимала участие в оснащении нового инфекционного центра.

Глава Башкортостана поручил правительству проработать возможности организации такого содействия, а также проанализировать потребности образовательной сферы региона в дезинфицирующей технике.

Также Радий Хабиров провел строительный и транспортный часы. Руководитель региона взял на контроль ход строительства ФОКа в селе Шаран, чтобы предстоящей осенью объект был открыт для местных жителей и гостей района. Участники совещания обсудили и вопросы безопасности дорожного движения.