Два университета Башкирии вошли в топ лучших по стране

Два уфимских университета вошли в топ лучших высших учебных заведений в России. Ими стали Уфимский государственный нефтяной технический университет и Башкирский государственный медицинский университет. Они оказались в топ-100 лучших вузов.

УГНТУ расположился на 49 строчке рейтинга, а БГМУ на 84. Позиции университетов изменились по сравнению с прошлым 2019 годом. Так, в 2019 году УГНТУ располагался на 56 строчке, то есть в этом году он поднялся в рейтинге. А вот БГМУ наоборот потерял в позициях – в 2019 году вуз находился на 65 месте.