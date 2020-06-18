В Башкирии рассказали о правилах посещения фитнес-центров

Глава Минспорта Башкирии Руслан Хабибов провёл онлайн-совещание с представителями Министерства здравоохранения и фитнес-центров.  Специалисты обсудили вопросы безопасности в тренажёрных центрах после их выхода из режима самоизоляции.

Как известно, фитнес-центры в Башкирии открываются с 22 июня. К ним предъявляются следующие требования:

- перед открытием обязательно нужно проводить генуборку

- на входе проверять температуру тела сотрудников и посетителей

- на территории тренажёрного зала должны быть антисептики

- ежедневно должны составляться списки посетителей

- контакты между работниками фитнес-центров минимизируются  