В Башкирии рассказали о правилах посещения фитнес-центров

Глава Минспорта Башкирии Руслан Хабибов провёл онлайн-совещание с представителями Министерства здравоохранения и фитнес-центров. Специалисты обсудили вопросы безопасности в тренажёрных центрах после их выхода из режима самоизоляции.
Как известно, фитнес-центры в Башкирии открываются с 22 июня. К ним предъявляются следующие требования:
- перед открытием обязательно нужно проводить генуборку
- на входе проверять температуру тела сотрудников и посетителей
- на территории тренажёрного зала должны быть антисептики
- ежедневно должны составляться списки посетителей
- контакты между работниками фитнес-центров минимизируются