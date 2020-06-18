В Уфе парня оштрафовали за призыв к терроризму

Уголовное дело было возбуждено по материалам Управления ФСБ России по ФСВНГ и Управления ФСБ России по Республике Башкортостан. В ходе предварительного следствия и в судебном заседании обвиняемый вину в совершенном преступлении признал. Приговором суда ему назначено наказание в виде штрафа в размере 300 тысяч рублей. Приговор вступил в законную силу.

пресс-служба СК РФ по РБ