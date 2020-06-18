Экс-полицейский в Башкирии продавал информацию о покойниках

В Башкирии был осуждён полицейский, который передавал директору ритуального салона информацию об умерших жителях.

Мужчина в период с 2016 по 2017 год сообщал директору ритуального салона информацию об умерших людях и адресах их местонахождений. За каждое сообщение с информацией директор платил полицейскому от 500 до 1000 рублей. Таким путём мужчина накопил более 50 000 рублей.