Экс-полицейский в Башкирии продавал информацию о покойниках

В Башкирии был осуждён полицейский, который передавал директору ритуального салона информацию об умерших жителях.
Мужчина в период с 2016 по 2017 год сообщал директору ритуального салона информацию об умерших людях и адресах их местонахождений. За каждое сообщение с информацией директор платил полицейскому от 500 до 1000 рублей. Таким путём мужчина накопил более 50 000 рублей.
Свою вину экс-полицейский признал полностью. С места работы он был уволен. Суд приговорил экс-полицейского к 3 года 3 месяцам условного лишения свободы. После этого в течение трёх лет для него будет действовать испытательный срок.