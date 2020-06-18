Стала известна причина смерти парня, который пропал в Башкирии

На днях стало известно о завершении поисков 19-летнего Юмабая Мараканова. Известно, что молодой человек проживал в Зилаирском районе. Издание ГорОбзор.ру выяснило причины смерти пропавшего.

Парень пропал ещё 10 июня после празднования дня рождения друга. Компания отправилась в соседнее село в клуб на машине, но была остановлена сотрудниками ГИБДД. Оказалось, Юмабай взял автомобиль отца и управлял машиной без водительских прав.

Родственники погибшего рассказали, что молодой человек покончил жизнь самоубийством. Тело Юмабая было найдено 17 июня волонтёрами.