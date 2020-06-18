«Крутой результат»: гендиректор Союза «Ворлдскиллс Россия» оценил потенциал Башкирии

Республика может стать площадкой для проведения крупных мероприятий в рамках предстоящих национальных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс. Сегодня эту тему обсудили Радий Хабиров и генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов. Он также посетил сегодня Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности, где осмотрел лаборатории.

У студента Колледжа радиоэлектроники Энгеля Ахмедова уже есть успешный опыт участия в чемпионате «Ворлдскиллс Россия». В прошлом году на региональном уровне он занял первое место. Сейчас парень буквально оттачивает свое мастерство – ему важно научиться делать сборку системы по оптоволокну быстрее всех, и над этим он трудится каждый день. Осенью в чемпионате молодых профессионалов он хочет удивить и себя, и жюри конкурса.

Учебное заведение посетил и генеральный директор Союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов. Он осмотрел учебные лаборатории и учебно-производственные мастерские, а также площадку специализированного центра WorldSkills Russia по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8». По его мнению, система подготовки требует кардинальных изменений и дал несколько советов. Развитие движения Ворлдскиллс в Башкортостане, а также возможность проведения в республике крупных мероприятий в рамках предстоящих Национальных чемпионатов движения обсуждались на встрече с главой региона Радием Хабировым.

Мы готовы принять и провести мероприятия по линии Ворлдскиллс любого уровня. У нас есть хорошие конгрессные площадки. В планах – строительство современных площадей, которые были бы не только идеальным местом для проведения большого мероприятия, но прежде всего стали точкой роста для всего, что связано с развитием Ворлдскиллс. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Регион оказался лучшим по сдаче демонстрационного экзамена, то есть когда регионы принимают решение, что выпускники колледжей и вузов сдают не рефераты, а выполняют реальные задания, как в жизни. То есть если повар сдает экзамен, он не защищает реферат, какое замечательное блюдо борщ, а готовит этот борщ. В этом отношении у вас первое место, и это очень крутой результат. Роберт Уразов, генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)»