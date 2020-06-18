«Крутой результат»: гендиректор Союза «Ворлдскиллс Россия» оценил потенциал Башкирии

Республика может стать площадкой для проведения крупных мероприятий в рамках предстоящих национальных чемпионатов по стандартам Ворлдскиллс. Сегодня эту тему обсудили Радий Хабиров и генеральный директор Союза «Молодые профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» Роберт Уразов. Он также посетил сегодня Уфимский колледж радиоэлектроники, телекоммуникаций и безопасности, где осмотрел лаборатории.
У студента Колледжа радиоэлектроники Энгеля Ахмедова уже есть успешный опыт участия в чемпионате «Ворлдскиллс Россия». В прошлом году на региональном уровне он занял первое место. Сейчас парень буквально оттачивает свое мастерство – ему важно научиться делать сборку системы по оптоволокну быстрее всех, и над этим он трудится каждый день. Осенью в чемпионате молодых профессионалов он хочет удивить и себя, и жюри конкурса.
Учебное заведение посетил и генеральный директор Союза «Ворлдскиллс Россия» Роберт Уразов. Он осмотрел учебные лаборатории и учебно-производственные мастерские, а также площадку специализированного центра WorldSkills Russia по компетенции «ИТ-решения для бизнеса на платформе 1С: Предприятие 8». По его мнению, система подготовки требует кардинальных изменений и дал несколько советов. Развитие движения Ворлдскиллс в Башкортостане, а также возможность проведения в республике крупных мероприятий в рамках предстоящих Национальных чемпионатов движения обсуждались на встрече с главой региона Радием Хабировым.
Главная философия движения Ворлдскиллс – будущее в твоих руках. И обращение это прежде всего к школьникам и студентам, которым предлагается получать новые компетенции, которые точно будут востребованы и сегодня, и завтра. Роберт Уразов подчеркнул, что потенциал Башкортостана не раскрыт. По его мнению, «экономика здесь по-настоящему живая, и подготовка специалистов организована на очень высоком уровне».