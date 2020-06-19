В Уфе хозяин незаконно работавшей кальянной свалил вину на работника

Парить запрещено: в Уфе обнаружили кальянные, которые продолжали работать, несмотря на запрет. Теперь владельцам заведения придется отвечать перед полицией.
Яркая реклама прямо на «красной линии» и открытые нараспашку двери. Заказать кальян и оплатить его, несмотря на запрет на работу заведения, не составило никакого труда. После того как в кальянную зашли активисты в сопровождении Госкомторговли и камер, выключился свет, а посетители спешно покинули здание.
На место нарушения приехали и сотрудники полиции. Мастер кальяна на диалог с проверяющими шел неохотно. А вот хозяин заведения и вовсе обвинил своего сотрудника.
Заведение после проверки было закрыто. Сотрудники полиции составили протокол о правонарушении. Стоит отметить, что посетителей заведения, нарушающего режим карантина, ждет только предупреждение. А вот владельцу придется выплатить штраф.
С наступлением тепла в дежурную часть отдела полиции участились жалобы на шумные компании с кальянами, собирающиеся по ночам на набережной и во дворах. Сейчас в республике рассматривается законопроект, который предлагает установить дополнительные ограничения курения табака и кальяна в общественных местах. Депутаты также намерены установить штрафы за нарушение запрета.