В Уфе хозяин незаконно работавшей кальянной свалил вину на работника

Парить запрещено: в Уфе обнаружили кальянные, которые продолжали работать, несмотря на запрет. Теперь владельцам заведения придется отвечать перед полицией.

Яркая реклама прямо на «красной линии» и открытые нараспашку двери. Заказать кальян и оплатить его, несмотря на запрет на работу заведения, не составило никакого труда. После того как в кальянную зашли активисты в сопровождении Госкомторговли и камер, выключился свет, а посетители спешно покинули здание.

На место нарушения приехали и сотрудники полиции. Мастер кальяна на диалог с проверяющими шел неохотно. А вот хозяин заведения и вовсе обвинил своего сотрудника.

– Почему вы открылись? – Ой, я даже не в курсе. Я работника отправлял, чтобы он кран починил, канализацию посмотрел. Видимо, он кальян решил кому-то там сделать еще. Даже не знаю, что вам сказать. Игорь, хозяин заведения

Заведение после проверки было закрыто. Сотрудники полиции составили протокол о правонарушении. Стоит отметить, что посетителей заведения, нарушающего режим карантина, ждет только предупреждение. А вот владельцу придется выплатить штраф.

В ходе мероприятий составлен административный материал. Напоминаю, что ответственность для физических лиц – от тысячи до 30, для ИП – от 30 до 50 и для организаций – от 100 до 300 тысяч. Владимир Сайгак, начальник отдела контрольных мероприятий Государственного комитета по торговле РБ