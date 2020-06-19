В Уфе пациенткам с онкологией груди подарили протезы и спецбелье

Протезы для пациенток отделения маммологии Республиканского онкологического диспансера передали сегодня благотворители. Сумма пожертвований превысила 300 тысяч рублей. Также меценаты сделали презенты для врачей медучреждения, нагрузка на которых за время пандемии выросла в разы.
Внимание от благотворителей для Анны Разбежкиной как хороший знак. Пациентка отделения маммологии Республиканского онкодиспансера накануне перенесла сложнейшую операцию на грудь. Рассказывает, что во время третьей беременности два года назад врач обратил внимание на уплотнение молочной железы, рекомендовал обследоваться. Ничего не беспокоило, но многодетная мама решила провериться несколько дней назад, когда обнаружила шишку. Поставленный диагноз шокировал – онкология второй стадии и срочное хирургическое вмешательство. Благотворители сегодня подарили протез.
Меценатом выступила компания «Башинтерконтакт», которая подключила к благотворительной акции и других, кто захотел оказать помощь. Сумма пожертвований превысила 300 тысяч рублей. Пациенткам онкодиспансера передали специальное белье, протезы и лечебный кумыс. Как говорят медики, даже такое внимание и поддержка посторонних людей может быть намного эффективнее лекарств.
Большинство меценатов, которые оказали помощь, скрывают свои имена. Как сказал их представитель, главный посыл – чтобы нуждающиеся чувствовали поддержку, а онкоцентр по-прежнему оставался островком надежды на чудо.