В Уфе пациенткам с онкологией груди подарили протезы и спецбелье

Протезы для пациенток отделения маммологии Республиканского онкологического диспансера передали сегодня благотворители. Сумма пожертвований превысила 300 тысяч рублей. Также меценаты сделали презенты для врачей медучреждения, нагрузка на которых за время пандемии выросла в разы.

Внимание от благотворителей для Анны Разбежкиной как хороший знак. Пациентка отделения маммологии Республиканского онкодиспансера накануне перенесла сложнейшую операцию на грудь. Рассказывает, что во время третьей беременности два года назад врач обратил внимание на уплотнение молочной железы, рекомендовал обследоваться. Ничего не беспокоило, но многодетная мама решила провериться несколько дней назад, когда обнаружила шишку. Поставленный диагноз шокировал – онкология второй стадии и срочное хирургическое вмешательство. Благотворители сегодня подарили протез.

Думала, сначала посмотрю, изучу информацию, а оказывается, уже так быстро принесли, рассказали, какие бывают, сколько стоят. Очень приятно. Анна Разбежкина, пациент Республиканского клинического онкологического диспансера

Меценатом выступила компания «Башинтерконтакт», которая подключила к благотворительной акции и других, кто захотел оказать помощь. Сумма пожертвований превысила 300 тысяч рублей. Пациенткам онкодиспансера передали специальное белье, протезы и лечебный кумыс. Как говорят медики, даже такое внимание и поддержка посторонних людей может быть намного эффективнее лекарств.

Когда женщины попадают в отделение с таким диагнозом, это стресс, это шок. Многие думаю, что это конец. Конечно же, это не так. Марат Галеев заведующий отделением маммологии Республиканского клинического онкологического диспансера, к.м.н.

Моя компания работает 15 лет, 15 лет я занимаюсь благотворительностью. Я всего лишь передаточное звено, за моей спиной стоят конкретные хорошие, добрые люди, которыми богата наша республика. Лилия Кучимова, директор некоммерческой благотворительной ресурсной компании «Башинтерконтакт»