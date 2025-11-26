Кардиохирурги Уфы спасли пациентку с редким сердечным синдромом

Врачи Республиканского кардиоцентра пришли на помощь 66-летней пациентке. О непростом лечении женщины рассказал министр здравоохранения Башкирии.
Женщина обратилась в медицинское учреждение с жалобами на одышку, дискомфорт и боль в области сердца, а также периодическое повышенное артериальное давление. Ещё в 2024 году пациентке диагностировали порок сердца, однако тогда от оперативного лечения она отказалась. Без своевременной медицинской помощи состояние женщины значительно ухудшилось.
При обследовании врачи выявили SAM-синдром. Это состояние, при котором передняя створка митрального клапана неправильно смещается во время сокращения сердца, закрывая часть выхода из левого желудочка и вызывая затруднение кровотока. Поскольку консервативные методы лечения не дали результатов, было принято решение о проведении хирургической операции. Врачи заменили поражённый клапан на искусственный, что способствовало восстановлению нормального кровотока. А после частично удалили гипертрофированный участок межжелудочковой перегородки. Эта процедура помогла устранить механическое препятствие потоку крови путём уменьшения толщины мышечной ткани.
Сейчас женщина чувствует себя хорошо.
Фото: министерство здравоохранения РБ.