Кардиохирурги Уфы спасли пациентку с редким сердечным синдромом

Женщина обратилась в медицинское учреждение с жалобами на одышку, дискомфорт и боль в области сердца, а также периодическое повышенное артериальное давление. Ещё в 2024 году пациентке диагностировали порок сердца, однако тогда от оперативного лечения она отказалась. Без своевременной медицинской помощи состояние женщины значительно ухудшилось.