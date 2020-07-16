В Башкирии появился новый способ мошенничества с банковскими картами

Более двух тысяч краж с банковских карт зарегистрировано в республике. И это только за последние полгода. По данным МВД, число подобных преступлений возросло почти на 500 процентов. По статистике, на уловки аферистов чаще всего попадается пожилое население. Новые мошеннические схемы продолжают появляться и идут в ногу со временем.
Житель Уфы Булат Магданов обнаружил пропажу карты через день. Когда со счета стали улетучиваться деньги – кто-то затаривался в магазине одежды. Молодой человек в это время сам находился дома и получал SMS о списаниях со счета. Позже карту она заблокировал, но любитель шопинга успел потратить около двух тысяч рублей. Молодой человек обратился в правоохранительные органы.
Но деньги с банковской карты могут пропасть, даже если карта находится в руках владельца. Только за полгода более двух тысяч жителей республики стали жертвами интернет-мошенников. Самый популярный способ, когда аферисты, представившись сотрудниками банка, звонят клиентам и просят код с оборотной стороны пластика. Под разными предлогами, например, сказав, что карту нужно заблокировать, потому что ее взломали.
Также нужно помнить, что звонок от сотрудника банка носит всегда информационный характер. Любые побуждения к действиям говорят о том, что вы ведете беседу с аферистом.
В период пандемии появилась новая мошенническая схема, основанная на фишинге. Аферисты создают сайты-клоны организаций и предлагают получить компенсацию или льготы. Оказался на фейковой странице мошенников – можешь попасть на наживу.
По статистике, жертвами хищений с банковских карт становятся пожилые граждане, которые просто не знают схем выуживания денег с помощью цифровых технологий. Лишним не будет напомнить близким о том, что доверчивость и паника в финансовых вопросах может стоить кровно-заработанных, иногда последних.