«Её еле разбудили»: в Башкирии мать найденного мертвым ребенка была в долгом запое

15 июля в селе Черниговка Чишминского района пропал 5-летний мальчик. Ребёнок отдыхал с своей семьей на берегу реки Дёма. Внезапно малыш исчез.

Редакции bash.news удалось узнать, как проходили поиски пропавшего. Одна из волонтеров Алия Сайфуллина (данные изменены – прим. редакции) приехала сюда из Давлеканово сразу после того, как узнала о пропаже ребенка. Девушка решила помочь с поисками.

Вообще на поиски 5-летнего мальчика бросились все: друзья, очевидцы, волонтёры и полиция. На помощь к неравнодушным жителям присоединились спасатели. Вот только мама погибшего мальчика в поисках совсем не участвовала.

Приехала, а мать ребёнка спала с сожителем там же на берегу. Была очень пьяная. Еле разбудили, она даже не смогла показать и рассказать, как пропал, где и во сколько. Но уже успела позвонить знакомым, сказать, чтобы копали могилу возле отца ребёнка. Алия Сайфуллина

Алия дала матери мальчика номер организации по поиску детей, но женщина даже не думала звонить волонтёрам. Тогда Алия начала самостоятельно заниматься организацией поисков.

Подруги матери мальчика сообщили, что перед пропажей ребенка мать сильно накричала на него и избила. Была надежда, что тихий малыш просто убежал в лес и его ещё можно найти. Алия Сайфуллина

Но чуда не случилось – тело ребёнка нашли в 5 километрах от места отдыха семьи сегодня, 17 июля. Пьяная мать так и не принимала участие в поисках: спокойно ждала, выпивала, спала с сожителем, с которым начала отношения после смерти мужа. У женщины есть ещё трое детей, которых на время забрали органы опеки.

С ними были ещё трое детей. Их забрали до приезда подруг органы опеки. До этого органы опеки забирали детей месяца два назад, но не понятно, почему они их обратно отдали. Алия Сайфуллина

Волонтерам удалось узнать, что мать около 10 лет назад пристрастилась к алкоголю. Судьба остальных детей женщины остаётся под вопросом.

Как раз 10 лет назад она уезжала из деревни, когда начала сильно пить. Говорят жила в Новотроицке в каком-то лесничестве. Алия Сайфуллина

Сейчас по данному факту проводится проверка. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.