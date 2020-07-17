«Её еле разбудили»: в Башкирии мать найденного мертвым ребенка была в долгом запое

15 июля в селе Черниговка Чишминского района пропал 5-летний мальчик. Ребёнок отдыхал с своей семьей на берегу реки Дёма. Внезапно малыш исчез.
Редакции bash.news удалось узнать, как проходили поиски пропавшего. Одна из волонтеров Алия Сайфуллина (данные изменены – прим. редакции) приехала сюда из Давлеканово сразу после того, как узнала о пропаже ребенка. Девушка решила помочь с поисками.
Вообще на поиски 5-летнего мальчика бросились все: друзья, очевидцы, волонтёры и полиция. На помощь к неравнодушным жителям присоединились спасатели. Вот только мама погибшего мальчика в поисках совсем не участвовала.
Алия дала матери мальчика номер организации по поиску детей, но женщина даже не думала звонить волонтёрам. Тогда Алия начала самостоятельно заниматься организацией поисков.
Но чуда не случилось – тело ребёнка нашли в 5 километрах от места отдыха семьи сегодня, 17 июля. Пьяная мать так и не принимала участие в поисках: спокойно ждала, выпивала, спала с сожителем, с которым начала отношения после смерти мужа. У женщины есть ещё трое детей, которых на время забрали органы опеки.
Волонтерам удалось узнать, что мать около 10 лет назад пристрастилась к алкоголю. Судьба остальных детей женщины остаётся под вопросом.
Сейчас по данному факту проводится проверка. Стражи порядка устанавливают все обстоятельства произошедшей трагедии.
Фото: МЧС по РБ.