Эксперты рассказали, почему в Башкирии резко повысилась рождаемость

В Башкортостане удалось остановить пикирующее падение рождаемости. Если в предыдущие годы темп снижения был в четыре раза выше – минус почти 2 с половиной тысячи рожденных, – то в первом полугодии 2020 года – минус 613. Вице-премьер-министр семьи, труда и социальной защиты населения республики Ленара Иванова озвучила данные на этой неделе на совещании в правительстве. Эксперты, опрошенные БСТ, назвали факторы, которые укрепят позицию.

Жительница Иглинского района Роза Гулай с мужем воспитывает шестерых детей: Александру, Сергея, Соню, Марию, Ваню и Тихона. Самый старший сейчас в армии, младший – в коляске, ему всего полгода. Многодетная мама росла в детдоме, родители оставили ее еще в роддоме. Признается, что даже не мечтала о большой семье. Но понимает, что самая главная ее ценность – в детях, в которых она видит свое будущее.

Много разговоров ходит: зачем рожать, когда нет денег, жилья? Но я заметила, что с каждым ребенком что-то приобреталось. Мы от этого материально не разбогатели, только духовно. У нас появилось, кому любовь отдавать. Роза Гулай, многодетная мама

Азамат и Алия Мухаметшины женаты четыре года. Супруги мечтают и о сыне, и о дочке, но решили, что сначала им нужно купить жилье. Поэтому пока копят на первоначальный взнос.

Как следует из данных Госкомитета Башкортостана по делам юстиции, в Башкортостане с начала года более 20 тысяч рождений. Младенцы в основном появились на свет в многодетных семьях. Сокращение на 10% в семьях, где могли бы появиться первые дети, и на 6,4% – где вторые. При этом в целом произошел перелом: в сравнении с полугодием 2019-го минус 613 рождений, в то время как в предыдущие годы их число превышало в четыре раза. В Министерстве семьи, труда и социальной защиты населения Башкортостана удивлены тому, что многие не знают о возможности получить выплату при рождении первого ребенка.

У нас есть выплата на первого ребенка семьям, у которых среднедушевой доход ниже двух прожиточных минимумов. Такая планка отсечения только с этого года, раньше было 1,5 прожиточных минимума. Ленара Иванова, заместитель премьер-министра, министр семьи, труда и социальной защиты населения РБ

Эксперты говорят, что опыт Башкортостана по росту рождаемости именно в многодетных семьях уникален в целом по Поволжью. Третьи и последующие рождения в республике составили 17%, в остальных регионах ПФО – около 15. Проведенный опрос показал, с чем это связано.

Первое – это ценностные установки, и это определяющий фактор. Но помимо этого респонденты приводят такие факторы, как уверенность в завтрашнем дне, социальная и городская инфраструктура и материальная поддержка. Газиз Юсупов, пресс-секретарь института стратегических исследований Республики Башкортостан