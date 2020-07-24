В Татышлинском районе Башкирии откроются сразу четыре новых ФАПа

В Татышлинском районе Башкирии ведется строительство четырех ФАПов. Об этом сообщили в региональном Минздраве. Открытие медицинских учреждений стало возможным благодаря реализации нацпроекта "Здравоохранение".
Откроются ФАПы в селах Старокайпаново Старокальмиярово, Бадряшево и в деревне Маматаево
До 2024 года в Татышлинском районе планируется установить легковозводимые модульные ФАПы ещё в 12 населенных пунктах.
Главная цель данного нацпроекта — обеспечение доступной и качественной медицинской помощи населения отдаленных территорий в сельской местности. Новые объекты строятся по типовому проекту. Они комплектуются необходимым оборудованием и мебелью, что позволит повысить не только доступность и качество оказания первичной помощи сельским жителям, а также улучшить условия труда медицинских работников.
Главный врач Верхнетатышлинской ЦРБ Нияз Зиятдинов считает, что работа, проводимая правительством страны и минздравом республики в плане обеспечения сельских населенных пунктов фельдшерско-акушерскими пунктами, безусловно, положительно скажется на демографической ситуации как в районе, так и в регионе в целом.