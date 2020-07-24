В Татышлинском районе Башкирии откроются сразу четыре новых ФАПа

Главная цель данного нацпроекта — обеспечение доступной и качественной медицинской помощи населения отдаленных территорий в сельской местности. Новые объекты строятся по типовому проекту. Они комплектуются необходимым оборудованием и мебелью, что позволит повысить не только доступность и качество оказания первичной помощи сельским жителям, а также улучшить условия труда медицинских работников.