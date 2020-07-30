В Башкирии заработала ещё одна ферма по производству кумыса

В Абзелиловском районе Башкирии открылась лошадиная ферма, на которой производится кумыс. Ее хозяин - Марат Сабитов. По его словам. он с детства любил этих животных, а теперь у него их почти сорок.
Сегодня в фермерском хозяйстве Сабитовых содержится уже 39 голов лошадей, из которых 19 — дойные кобылицы. В настоящее время фермеры активно занимаются строительством базы. Причём глава хозяйства Марат Сабитов на достигнутом останавливаться не собирается, а планирует расширять производство и дальше.
В Министерстве сельского хозяйства РБ рассказали, что сейчас в республике кумысный сезон в самом разгаре. Сегодня Башкортостан является признанным лидером страны по производству одного из самых полезных напитков – кумыса, который традиционно изготавливается из кобыльего молока. В республике содержится 9% поголовья лошадей России и производится 45% всего российского кобыльего молока. Практически в регионе сосредоточена почти половина кумысного производства страны.
По данным республиканского аграрного ведомства, на сегодня на территории Башкортостана работают 170 кумысных ферм с поголовьем дойных кобыл более 8 тысяч голов, ежегодно производится 3,7 тысячи тонн кумыса.
Отрадно и то, что в республике предусмотрены беспрецедентные меры поддержки коневодства. Действует подпрограмма «Развитие коневодства Республики Башкортостан», в рамках которой в 2019 - 2020 годы предусмотрена господдержка отрасли. Данная подпрограмма активно способствует реализации в регионе национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Так, на поддержание доходности сельскохозяйственных товаропроизводителей в области молочного коневодства - субсидирование производства и реализации кумыса произведенного из кобыльего молока собственного производства - в 2020 году предусмотрено 8,5 млн рублей.