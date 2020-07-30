В Башкирии заработала ещё одна ферма по производству кумыса

В Министерстве сельского хозяйства РБ рассказали, что сейчас в республике кумысный сезон в самом разгаре. Сегодня Башкортостан является признанным лидером страны по производству одного из самых полезных напитков – кумыса, который традиционно изготавливается из кобыльего молока. В республике содержится 9% поголовья лошадей России и производится 45% всего российского кобыльего молока. Практически в регионе сосредоточена почти половина кумысного производства страны.