На озере Аслыкуль в Башкирии прошла экоакция «Принес – забери»

Сегодня на озере Аслыкуль прошла экологическая акция «Принёс – забери». Несколько десятков человек, вооружившись пакетами и перчатками, собирали мусор. Это и волонтеры, и работники природного парка, и сотрудники Минэкологии республики.

Короткий стартовый сбор участников, и активисты расходятся вдоль берега. Задача – очистить его от мусора. Этим летом озеро стало настоящей Меккой для туристов. Вот только после их отъезда остаются бутылки и пластиковые пакеты. На уборку вызвалась и молодежь.

В выходные, когда стоит жара, сюда приезжают тысячи туристов. Да и в будние дни на берегу стоят палатки. И поэтому мешки наполнялись довольно быстро.

Наиболее часто участникам акции попадались такие костровища с мелким мусором. Это следы тех туристов, которые приезжают отдыхать на Аслыкуль, как говорится, дикарями.

Площадь природного парка «Аслы-куль» составляет 47500 гектаров. Береговая же линия озера порядка 22 км, а уборщиков территории всего четыре.

В этом году особенно много на Аслыкуле туристов из других регионов. И большинство впервые приехали на самое большое озеро Башкортостана .

В этот раз акцию «Принес – забери» совместили с другой акцией – «Вода России». Местом их проведения Аслыкуль был выбран не случайно.