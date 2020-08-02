«В плачевном состоянии»: эксперты рассказали, что ждет памятник Салавату Юлаеву в Уфе

На неделе возле главной уфимской достопримечательности появились ограждения. Доступ к памятнику Салавату Юлаеву перекрыли, рабочие, оккупировавшие постамент, проверили его на наличие трещин и коррозию.
Кто бы мог подумать, что достояние республики нуждается в реставрации? Впрочем, чему тут удивляться: скульптура установлена еще в 1967 году. И, судя по всему, смотрели на нее разве что туристы, а вот городские власти недоглядели. Сейчас эксперты готовятся к проектным и ремонтным работам.
Тот редкий случай, когда на памятнике сразу несколько всадников. На коне в прямом и переносном смысле сегодня эксперты-реставраторы. С эндоскопами и толщиномером специалисты исследуют скульптуру не только лошади, но и самого Салавата Юлаева на наличие трещин и других повреждений.
Поводом для беспокойства стал возраст. 53 года по меркам памятников, конечно, не так много, но для своих лет скульптура была уж в очень плохом состоянии, говорят эксперты из Башкультнаследия. Эту позицию занял и Верховный суд, который оштрафовал уфимскую администрацию на 200 тысяч рублей за ненадлежащее содержание монумента.
Оно и не удивительно, ведь памятник Салавату Юлаеву – объект культурного наследия общероссийского значения, поставленный под госохрану. Ну а для республики это прежде всего визитная карточка, включенная в число семи чудес Башкортостана.
Если заезжий гость не побывал возле этого памятника, можно сказать, он и не был в Уфе. Это излюбленное место паломничество туристов. Ну а для новобрачных и вовсе уже стало традицией в день свадьбы возложить к подножию скульптуры цветы. Ну и чем не повод сделать фотографию на фоне самой крупной конной статуи в России? Тем более что она стала своеобразным маяком. Ее видно если и не со всех концов города, то по крайней мере с южной его части, которую теперь украшает другая достопримечательность – новая уфимская набережная.
Образ красуется и на гербе республики. Хотя изначально чиновники такой вариант забраковали. Мол, по законам геральдики нельзя изображать реально существовавшего человека.
А ведь памятника могло и не быть. Уж очень долго его автору пришлось согласовывать свой проект. От идеи до установки – 25 лет. Увековечил память башкирскому герою осетинский скульптор Сосланбек Тавасиев. Замысел пришел в 40-х годах во время эвакуации в село Стерлибашево, куда мужчина был направлен с рядом других архитекторов.
Участник Пугачевского восстания в народе значился как борец за справедливость и защитник угнетённых. И если до 20 века прославлявшие Салавата Юлаева подвергались гонениям и наказаниям, то в годы советской власти наоборот.
Памятник уникален тем, что при весе в 40 тонн у него всего три опорные точки. И, конечно, с годами такие конструкционные особенности накладывают свой отпечаток в вопросе сохранности. К реставрационным работам приступят после тщательного анализа. Специалистам придется привести в порядок не только внешний вид, но и позаботиться о здоровье внутреннего основания.