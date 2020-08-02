«В плачевном состоянии»: эксперты рассказали, что ждет памятник Салавату Юлаеву в Уфе

На неделе возле главной уфимской достопримечательности появились ограждения. Доступ к памятнику Салавату Юлаеву перекрыли, рабочие, оккупировавшие постамент, проверили его на наличие трещин и коррозию.

Кто бы мог подумать, что достояние республики нуждается в реставрации? Впрочем, чему тут удивляться: скульптура установлена еще в 1967 году. И, судя по всему, смотрели на нее разве что туристы, а вот городские власти недоглядели. Сейчас эксперты готовятся к проектным и ремонтным работам.

Тот редкий случай, когда на памятнике сразу несколько всадников. На коне в прямом и переносном смысле сегодня эксперты-реставраторы. С эндоскопами и толщиномером специалисты исследуют скульптуру не только лошади, но и самого Салавата Юлаева на наличие трещин и других повреждений.

Первые результаты, которые будут внесены в отчет, есть, и на базе этого отчета будет делаться проект реставрации. Технология производственных работ будет определяться проектом, что будут делать. Конечно, это покрытие будет сниматься до металла, а потом наносится специальное защитное покрытие. Наиля Майорова, директор архитектурно-реставрационного бюро

Поводом для беспокойства стал возраст. 53 года по меркам памятников, конечно, не так много, но для своих лет скульптура была уж в очень плохом состоянии, говорят эксперты из Башкультнаследия. Эту позицию занял и Верховный суд, который оштрафовал уфимскую администрацию на 200 тысяч рублей за ненадлежащее содержание монумента.

Памятник находится в крайне плачевном состоянии. Проблема возникла не год, не 5 лет назад. Эрозия самого памятника и грунтовые воды, которые подмывают основание, источник которых еще предстоит установить, вызывают опасения с точки зрения сохранности памятника. Поэтому принято было решение о его срочной реставрации, восстановлении. Вопрос находится на контроле в Приволжском федеральном округе. Олег Полстовалов, начальник Управления по государственной охране объектов культурного наследия РБ

Оно и не удивительно, ведь памятник Салавату Юлаеву – объект культурного наследия общероссийского значения, поставленный под госохрану. Ну а для республики это прежде всего визитная карточка, включенная в число семи чудес Башкортостана.

Если заезжий гость не побывал возле этого памятника, можно сказать, он и не был в Уфе. Это излюбленное место паломничество туристов. Ну а для новобрачных и вовсе уже стало традицией в день свадьбы возложить к подножию скульптуры цветы. Ну и чем не повод сделать фотографию на фоне самой крупной конной статуи в России? Тем более что она стала своеобразным маяком. Ее видно если и не со всех концов города, то по крайней мере с южной его части, которую теперь украшает другая достопримечательность – новая уфимская набережная.

Образ красуется и на гербе республики. Хотя изначально чиновники такой вариант забраковали. Мол, по законам геральдики нельзя изображать реально существовавшего человека.

Из всех вариантов герба мы выбрали эти: с белым волком, с крылатым конем и с изображением Салавата Юлаева. И Верховный Совет утвердил последний вариант, выполненный уфимцем Фазлетдином Исаковым. Зуфар Еникеев, депутат законодательной палаты Государственного Собрания Республики Башкортостан /1994-2014/

А ведь памятника могло и не быть. Уж очень долго его автору пришлось согласовывать свой проект. От идеи до установки – 25 лет. Увековечил память башкирскому герою осетинский скульптор Сосланбек Тавасиев. Замысел пришел в 40-х годах во время эвакуации в село Стерлибашево, куда мужчина был направлен с рядом других архитекторов.

Однажды отец, проходя мимо призывного пункта, увидел группу призывников и страшно говорящего пожилого башкира. Старик говорит: «Чтобы победить эту собаку Гитлера, нужен батыр Салават». И повторил это несколько раз. Отец заинтересовался, кто же такой Салават. И ему объяснили, что это народный герой Башкирии. Ростан Тавасиев, художник, сын Сосланбева Тавасиева

Участник Пугачевского восстания в народе значился как борец за справедливость и защитник угнетённых. И если до 20 века прославлявшие Салавата Юлаева подвергались гонениям и наказаниям, то в годы советской власти наоборот.

Советская власть поощряла имидж героев прошлого, которые боролись с царским режимом за лучшую жизнь разных народов, а Салават Юлаев всегда декларировал, что он борется за жизнь всех народов края, независимо от национальности и даже социального статуса. И вот в 60-е годы советская власть очень активно начала этот сюжет отрабатывать. Айтуган Акманов, доктор исторических наук, вице-президент Академии наук Республики Башкортостан