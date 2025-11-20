В Башкирии прошел баскетбольный турнир памяти бойца СВО Салавата Юламанова

В Хайбуллинском районе прошел турнир по баскетболу в честь погибшего участника СВО Салавата Юламанова. Почтить память земляка собрались его родные, близкие, учителя и ученики местной школы.

Салават Юламанов погиб в 2024 году во время выполнения боевых задач. Награжден орденом Мужества посмертно. С детства он увлекался спортом и вел активный образ жизни.