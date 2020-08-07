В Уфе рассказали, как будет функционировать новый корпус онкодиспансера

В Уфе открыли новый хирургический корпус Республиканского клинического онкодиспансера. Это девятиэтажное здание с поликлиникой на 450 посещений в смену и стационаром на 240 мест.

В церемонии приняли участие Глава Башкортостана Радий Хабиров и заместитель министра здравоохранения России Олег Гриднев. Федеральные эксперты высоко оценили уровень подготовки больницы.

Вместо пациентов в креслах сами врачи, которые, что называется, на себе испытывают новое оборудование. Финальная настройка перед приемом настоящих больных. Медики постепенно привыкают и к технике, и к обстановке. По комфорту новый онкологический корпус сопоставим с европейскими стандартами.

«Пандемия уйдет, а главные бичи медицины останутся». Слова, которым замминистра здравоохранения России предварил открытие нового корпуса. Олег Гриднев и Глава республики Радий Хабиров осмотрели диагностические и лечебные кабинеты, палаты, отметив масштаб и качество проделанной строителями работы.

Большое внимание уделяется основным причинам, которые вызывают смертность и патологии у нашего населения. Это онкология, сердечно-сосудистые заболевания. Поэтому я признателен Радию Фаритовичу Хабирову. И хочу передать слова благодарности от министра здравоохранения Российской Федерации Михаила Альбертовича Мурашко. Олег Гриднев, заместитель министра здравоохранения России

Строительство объекта начали в августе 2017. В прошлом году он получил федеральное финансирование в объёме 686 млн рублей. Общая стоимость проекта составляет 2 млрд рублей. По словам врачей, комплекс оснащён самым современным оборудованием, которое позволит оказывать медицинскую помощь на высочайшем уровне.

И поликлиника, и стационар построены по модной сейчас технологии бережливости, которая, к примеру, проявляется в том же расположении диагностических кабинетов. Например, КТ находится на одной линии вместе с кабинетом маммографии и рентгеноскопии. При необходимости комплексного анализа пациента можно провести из одного в другой, минуя общий коридор.

Для понимания: старый корпус был приспособлен под нужды медицины из бывшего общежития. Это узкие коридоры, тесные кабинеты и бесконечные очереди. В таких условиях были вынуждены оказываться пациенты со всей республики, чтобы попасть к врачу. Конечно, ввод нового здания проблему с нехваткой мест полностью не решит. Но по крайней даст серьёзную надежду тем, кто столкнулся с онкозаболеванием, отметил Радий Хабиров.

В девятиэтажном здании разместилась поликлиника на 450 посещений в смену и стационар на 240 коек. Здесь будут работать 250 высококвалифицированных сотрудников. Радий Хабиров пожелал медикам успехов в борьбе за жизнь и здоровье каждого пациента. Ну а правительство окажет поддержку со своей стороны. В республике будут созданы 13 амбулаторных онкологических центров.

Мы действительно испытываем сложности в части наполнения бюджета. Это происходит по всему миру и по всей стране. Но мы для себя решили: всё, что касается здравоохранения, мы не приостанавливаем. Да, мы некоторое время не выходили на строительные площадки ряда культурных и спортивных объектов, больших и тоже очень нужных. Но медицина у нас на первом месте. Несмотря на сложности и недополученные доходы, мы продолжаем эту работу, особенно в части развития онкологической и кардиологической службы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Наверное, впервые Глава республики обозначил сроки начала строительства центра детской онкологии. Первый камень должны заложить уже до конца этого года. Что касается первых пациентов этой больницы, то их прием начнется уже с понедельника.