В Уфе в апреле откроется хирургический корпус Республиканского кардиоцентра

Глава Башкирии совершил рабочий обход нового ультрасовременного центра хирургического комплекса Республиканского кардиоцентра. В разговоре с корреспондентами ИА «Башинформ» Радий Хабиров сообщил, что открытие центра запланировано на апрель.
Строительство десятиэтажного здания общей площадью около 32 тысяч квадратных метров стартовало в июле 2019 года. Здесь разместились приемное отделение с диагностическими кабинетами, поликлиника, 10 операционных блоков с реанимацией, отделения рентгенохирургии и кардиохирургии, стерилизационный комплекс, административный блок и аптечно-распределительный пункт. Стоимость объекта составила 10,7 млрд рублей, средства выделены из бюджета Башкортостана.
Радий Хабиров осмотрел отделения анестезиологии и реанимации, операционный и рентгеноперационный блоки, поликлинику, дневной стационар и зал совещаний.
По словам министра здравоохранения Айрата Рахматуллина, современный кардиохирургический корпус позволит обеспечить выполнение всех видов высокотехнологичных вмешательств на сердце и сосудах, в том числе сложных гибридных операций, трансплантации сердца.
Глава республики рассказал, что новый хирургический корпус кардиоцентра полностью построен за счет средств бюджета Башкортостана.
Фото: bashinform.ru