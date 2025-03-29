В Уфе в апреле откроется хирургический корпус Республиканского кардиоцентра

Глава Башкирии совершил рабочий обход нового ультрасовременного центра хирургического комплекса Республиканского кардиоцентра. В разговоре с корреспондентами ИА «Башинформ» Радий Хабиров сообщил, что открытие центра запланировано на апрель.

Фото №1 - В Уфе в апреле откроется хирургический корпус Республиканского кардиоцентра

Строительство десятиэтажного здания общей площадью около 32 тысяч квадратных метров стартовало в июле 2019 года. Здесь разместились приемное отделение с диагностическими кабинетами, поликлиника, 10 операционных блоков с реанимацией, отделения рентгенохирургии и кардиохирургии, стерилизационный комплекс, административный блок и аптечно-распределительный пункт. Стоимость объекта составила 10,7 млрд рублей, средства выделены из бюджета Башкортостана.

До начала строительства мы посетили ведущие медицинские центры России и сформировали концепцию нашего хирургического корпуса. Его возможности позволят проводить самые сложные операции и спасать человеческие жизни.

Ирина Николаева, главврач кардиоцентра

Радий Хабиров осмотрел отделения анестезиологии и реанимации, операционный и рентгеноперационный блоки, поликлинику, дневной стационар и зал совещаний.

По словам министра здравоохранения Айрата Рахматуллина, современный кардиохирургический корпус позволит обеспечить выполнение всех видов высокотехнологичных вмешательств на сердце и сосудах, в том числе сложных гибридных операций, трансплантации сердца.

Наши люди заслужили этот уникальный медицинский объект. Вы знаете, что болезни сердца – это главная причина смерти. И это для всего мира характерно. Но важно что? Мы, понимая это, должны уменьшать смертность именно от болезней сердца, что мы и делаем каждый год. У нас смертность от болезней сердца на 20% ниже, чем в целом по стране. Великолепный показатель, и это работа кардиологической службы. Медицина же очень быстро развивается, как и наука, и появляются новые оборудования, технологии. Всё, что есть самое технологичное, современное, мы сюда установили. Очень важно, что здесь коллектив такой профессиональный. Они умеют работать на всех операциях. Некоторые операции в масштабах России считаются уникальными. Мы сделали, на мой взгляд, и архитектурные очень хорошие решения, очень просторно всё. Мы сегодня рабочий обход делали, планируем открыть где-то в середине апреля. Но я думаю, что со следующей недели вот это оборудование, которое мы показываем, начнёт работать в полную мощь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Глава республики рассказал, что новый хирургический корпус кардиоцентра полностью построен за счет средств бюджета Башкортостана.

10,7 миллиарда рублей мы выделили. Для меня это самый большой и самый значимый объект. Наши жители должны получать здесь, не уезжая никуда, получать всю необходимую кардиопомощь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан 

Фото: bashinform.ru

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