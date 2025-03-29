В Уфе в апреле откроется хирургический корпус Республиканского кардиоцентра

Наши люди заслужили этот уникальный медицинский объект. Вы знаете, что болезни сердца – это главная причина смерти. И это для всего мира характерно. Но важно что? Мы, понимая это, должны уменьшать смертность именно от болезней сердца, что мы и делаем каждый год. У нас смертность от болезней сердца на 20% ниже, чем в целом по стране. Великолепный показатель, и это работа кардиологической службы. Медицина же очень быстро развивается, как и наука, и появляются новые оборудования, технологии. Всё, что есть самое технологичное, современное, мы сюда установили. Очень важно, что здесь коллектив такой профессиональный. Они умеют работать на всех операциях. Некоторые операции в масштабах России считаются уникальными. Мы сделали, на мой взгляд, и архитектурные очень хорошие решения, очень просторно всё. Мы сегодня рабочий обход делали, планируем открыть где-то в середине апреля. Но я думаю, что со следующей недели вот это оборудование, которое мы показываем, начнёт работать в полную мощь.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан