В Башкирии показали, как проверяют мед перед отправкой за рубеж

Пчеловоды республики готовятся к отправке башкирского меда на экспорт. Первые партии для исследования привезли в референтный центр. В лаборатории химико-токсикологических испытаний специалисты проверили продукцию на содержание тяжелых металлов и на наличие следов антибиотиков.
Мед проверяют на наличие остаточных антибиотиков в составе. Чтобы провести полный анализ одной партии, у специалистов уходит около трех часов. Процедура проходит в лаборатории пищевой токсикологии. Работу упрощает оборудование, которое было закуплено по федеральной программе в 2018 году.
Этим летом сотрудники лаборатории прошли аккредитацию и уже приступили к работе на новом оборудовании. Сейчас в Башкирском референтном центре исследуют мёд, собранный на пасеках Уфимского, Иглинского, Кугарчинского, Благовещенского и Ишимбайского районов. Это часть продукции, закупленной башкирской компанией-экспортером. Перед фирмой стоит задача – отобрать наиболее качественные образцы, которые подойдут по международным стандартам.
С начала лета за рубеж отправили около 20 тонн лакомства. По словам специалистов, проверка не выявила наличие остаточных антибиотиков в партиях мёда. В планах экспортеров – выйти на объем поставок более 20 тонн продукции ежемесячно. И тогда башкирский бренд будет еще чаще появляться на заграничных полках.