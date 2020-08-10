В Башкирии показали, как проверяют мед перед отправкой за рубеж

Пчеловоды республики готовятся к отправке башкирского меда на экспорт. Первые партии для исследования привезли в референтный центр. В лаборатории химико-токсикологических испытаний специалисты проверили продукцию на содержание тяжелых металлов и на наличие следов антибиотиков.

Мед проверяют на наличие остаточных антибиотиков в составе. Чтобы провести полный анализ одной партии, у специалистов уходит около трех часов. Процедура проходит в лаборатории пищевой токсикологии. Работу упрощает оборудование, которое было закуплено по федеральной программе в 2018 году.

Закуплено за счет средств федерального бюджета по государственной программе «Экспорт продуктов АПК». Это оборудование куплено для того, чтобы лаборатория могла анализировать пищевую продукцию, пищевое сырье которое предназначено на экспорт. Константин Китаев, руководитель испытательного центра башкирского референтного центра Россельхознадзора

Этим летом сотрудники лаборатории прошли аккредитацию и уже приступили к работе на новом оборудовании. Сейчас в Башкирском референтном центре исследуют мёд, собранный на пасеках Уфимского, Иглинского, Кугарчинского, Благовещенского и Ишимбайского районов. Это часть продукции, закупленной башкирской компанией-экспортером. Перед фирмой стоит задача – отобрать наиболее качественные образцы, которые подойдут по международным стандартам.

На сегодняшний день мы работаем с 8 странами. В этом году мы отправляли мед в страны Персидского залива. Недавно у нас ушел контейнер в США, также мы сейчас плотно работаем с Российским экспортным центром. У нас идет взаимодействие с новыми клиентами из Африки и Японии. Эмиль Ахтамьянов, представитель компании «Медовз»