В Башкирии реабилитационный центр для детей и подростков работает в режиме онлайн

Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков перешел на онлайн-обучение. В день каждый преподаватель занимается индивидуально с десятью учениками.

С одной стороны, это экономит время для семей с особенными детьми, но преподаватели говорят, что новый формат непривычен. Со многими детьми – крепкая связь и важно иметь контакт с глазу на глаз.

Маленький Арсений привыкает к дистанционным урокам. То, что раньше он делал рядом с преподавателем в Республиканском реабилитационном центре для детей и подростков, теперь – в режиме онлайн, через мессенджер на телефоне у мамы. С особенными детьми связь – важный компонент. В условиях пандемии успех виртуального общения во многом зависит от простой человеческой симпатии.

Сами преподаватели говорят, что коронавирус сильно изменил формат работы. В помещениях, где раньше были ученики, теперь тишина. Отсюда чувство тоски по воспитанникам. Каждые две недели новые знания. В каждой смене по 250 детей.