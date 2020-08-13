В Башкирии аграрии приступили к посеву озимой ржи

Аграрии республики приступили к посеву озимой ржи. Из 500 тысяч запланированных гектаров работа выполнена на площади в 12 тысяч. Пока в лидерах хозяйства Зауралья, а накануне в поля вышли механизаторы Ермекеевского района. Тем временем на кукурузных плантациях агрономы муниципалитета выбирают сорт, который поможет увеличить надои молока.
Глава КФХ Раиль Латыпов в сельском хозяйстве человек не новый. Есть опыт в выращивании овощей в теплицах, разведении скота. Но в итоге свой выбор сельчанин остановил на посеве зерновых и технических культур. Решил не экономить – большая часть вложений ушла на покупку пусть дорогой, но производительной техники.
В хозяйстве почти две тысячи гектаров пашни. В планах – увеличение полей для получения максимальной прибыли.
Но на одной, пусть и производительной технике, далеко не уедешь. Залог успеха – в кадрах, которые выросли на этой земле. Сергей Пургин – один из лучших механизаторов района. За рулём трактора работает с 90-х.
А на этих кукурузных полях шум создает разве что ветер. На 114 гектарах выращивают 46 сортов гибридов со всего мира. Опытным методом вычисляют оптимальный вид для Башкортостана, с максимальным количеством крахмала. Такая кормовая добавка увеличивает надои молока.
Работа кипит и на полях агропредприятия «Имени Калинина». Хозяйство арендует в районе порядка семи тысячи гектаров пашни. И земля эта не простаивает. Например, с этого участка недавно убрали горчицу, после подготовки почвы уже приступили к посеву озимой ржи. В сентябре засеют и пшеницу.
Прошлогодние озимые культуры убраны в районе на 60 процентов. Параллельно механизаторы приступили к уборке будущего урожая. Настрой у аграриев оптимистичный. Благодаря соблюдению технологий и своевременному началу работ в 2021 году они планируют собрать не менее 30 центнеров с гектара.