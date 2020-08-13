В Башкирии аграрии приступили к посеву озимой ржи

Аграрии республики приступили к посеву озимой ржи. Из 500 тысяч запланированных гектаров работа выполнена на площади в 12 тысяч. Пока в лидерах хозяйства Зауралья, а накануне в поля вышли механизаторы Ермекеевского района. Тем временем на кукурузных плантациях агрономы муниципалитета выбирают сорт, который поможет увеличить надои молока.

Глава КФХ Раиль Латыпов в сельском хозяйстве человек не новый. Есть опыт в выращивании овощей в теплицах, разведении скота. Но в итоге свой выбор сельчанин остановил на посеве зерновых и технических культур. Решил не экономить – большая часть вложений ушла на покупку пусть дорогой, но производительной техники.

В хозяйстве почти две тысячи гектаров пашни. В планах – увеличение полей для получения максимальной прибыли.

В целом выручка зависит от того, какой урожай вырастишь. Урожай у нас в этом году неплохой. Если в среднем по кругу выйдет на 30 центнеров с гектара, это для нас будет отлично. Раиль Латыпов, глава крестьянского фермерского хозяйства

Но на одной, пусть и производительной технике, далеко не уедешь. Залог успеха – в кадрах, которые выросли на этой земле. Сергей Пургин – один из лучших механизаторов района. За рулём трактора работает с 90-х.

Виден плод твоих трудов, когда урожай всходит, растёт. Нравится на земле работать. Пробовал в другом месте, но всё равно возвращался на землю, на технику. Сейчас и техника такая комфортная. Сергей Пургин, механизатор

А на этих кукурузных полях шум создает разве что ветер. На 114 гектарах выращивают 46 сортов гибридов со всего мира. Опытным методом вычисляют оптимальный вид для Башкортостана, с максимальным количеством крахмала. Такая кормовая добавка увеличивает надои молока.

Большое молоко без выращивания кукурузы просто невозможно получить. Поэтому площади кукурузы у нас каждый год увеличиваются. Хозяйство «Северная Нива Башкирия» два года подряд проводит свои опыты. Салават Миннуллин, главный агроном отдела сельского хозяйства администрации Ермекеевского района

Зёрна все выполнены, нигде пустых мест нет. Полностью почти до верхушки все зёрна идут круглые. Сразу видно, что влаги хватило, тепла хватило. Мансур Мурзаханов, агроном хозяйства «Северная Нива Башкирия»

Работа кипит и на полях агропредприятия «Имени Калинина». Хозяйство арендует в районе порядка семи тысячи гектаров пашни. И земля эта не простаивает. Например, с этого участка недавно убрали горчицу, после подготовки почвы уже приступили к посеву озимой ржи. В сентябре засеют и пшеницу.

Семена элитные, даём по 100 кг удобрений. Считаем, что для будущего урожая задел сделан хороший. Виталий Туктамышев, бригадир агропредприятия «Им. Калинина»