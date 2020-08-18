В Башкирии отметили 175-летие Русского географического общества

Региональное отделение РГО было создано в 1954 году. Сегодня Башкортостан – единственный регион в Российской Федерации, где во всех муниципальных образованиях действуют местные отделения. Возглавляют их на общественных началах преподаватели географии, сотрудники центров дополнительного образования, энтузиасты. Они ведут научно-просветительскую работу, изучают и создают особо охраняемые природные территории, развивают внутренний туризм, борются с экологическими проблемами на местах. А сегодня общество стало больше ещё на три человека.