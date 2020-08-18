В Башкирии отметили 175-летие Русского географического общества

Сегодня исполняется 175 лет с момента основания Русского географического общества. Его создали, чтобы собрать и направить молодые силы нашей страны на всестороннее изучение родной земли. Сегодня РГО насчитывает более 23 тысяч исследователей по всей России и за рубежом, а также 85 региональных отделений.
Аплодисменты и музыка доносится с улицы Тукаева. Теперь здесь установлена мемориальная доска, посвящённая Якову Ханыкову, губернатору Оренбургской губернии, к которой раньше относился Башкортостан. К слову, именно Ханыков стоял у истоков РГО в России.
Региональное отделение РГО было создано в 1954 году. Сегодня Башкортостан – единственный регион в Российской Федерации, где во всех муниципальных образованиях действуют местные отделения. Возглавляют их на общественных началах преподаватели географии, сотрудники центров дополнительного образования, энтузиасты. Они ведут научно-просветительскую работу, изучают и создают особо охраняемые природные территории, развивают внутренний туризм, борются с экологическими проблемами на местах. А сегодня общество стало больше ещё на три человека.
Кстати говоря, совсем недавно Башкирское отделение Русского географического общества завершило 12-дневную экспедицию по Алтайскому краю. Таким образом общественники отметили юбилейную дату – 175 лет со дня образования организации. Они преодолели путь от Бийска до села Верхний Уймон по следам художника и путешественника Николая Рериха. В задачу входило изучение наследия великого учёного. А сегодня они отправятся исследовать новые места.
Путешественники посетят знаковые места трёх популярных у туристов районов республики: Абзелиловского, Архангельского и Белорецкого. Участникам пробега предстоит преодолеть 900 километров, на пути их ждут одни из самых интересных достопримечательностей Башкортостана. В памятный автопробег по востоку республики автоколонна отправилась сегодня, а вернется в столицу 20-го. Задача акции – рассказать о щедрой и таинственной природе нашего региона.