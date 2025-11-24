В Уфе отметили 95-летие Баймакского района

В Уфе отметили юбилей Баймакского района. 95-летие малой родины отпраздновали представители землячества, которые живут в башкирской столице. Только по примерным данным в Уфе насчитывается около 7 тысяч человек.

Мероприятие прошло в концертном зале «Башкортостан». Была организована выставка достижений. В первую очередь Баймакский район славится коневодством и кумысоделием, также были представлены кисломолочные изделия. Свою экспозицию представили и волонтёры, которые активно помогают бойцам в зоне спецоперации. Среди выходцев района огромное количество талантливых людей, народных умельцев и общественных деятелей.