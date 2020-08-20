Стало известно, кому откажут в вакцинации от коронавируса

Прививку от COVID-19 не будут делать пациентам с высокой температурой, а также если накануне человек употреблял алкоголь. Перерыв должен быть как минимум 12 часов.
Врачи назвали противопоказания к вакцинации от кронавируса. Также врачи дали совет пациентам: необходима проверка условий хранения препарата. Нужно хранить вакцину в холодильнике при температуре не выше +4 градусов.
Первая в мире вакцина от коронавируса зарегистрирована в России под названием «Спутник V». Первыми будут привиты медики и граждане из групп риска. Примерно в середине сентября начнется массовая вакцинация россиян.