В Уфе показали, как дезинфицируют подъезды от коронавируса

В уфимских домах вновь появились люди в гидрозащитных костюмах. В столице республики проводится обработка мест общего пользования. С графиком дезинфекции можно ознакомиться на официальном сайте администрации города.

В его руках сегодня не газовый ключ. Привычный инструмент Айдар Муллаянов поменял на опрыскиватель и гидрозащитный костюм. Во время пандемии слесаря-сантехника семнадцатого ЖЭУ задействовали в обработке подъездов.

Нормально воспринимаю, ничего такого сложного нет. Оделись, взяли, обрабатываем полностью, проходим. Айдар Муллаянов, слесарь-сантехник

Сначала входная группа, и только после этого дезинфекторы заходят в подъезд. Уже здесь обрабатываются перила, почтовые ящики, лифты и всё, к чему прикасаются жильцы.

Обработка подъездов производится по графику. В домах вывешиваются объявления, и, соответственно, по этому графику обрабатываем. Грубо говоря, один дом обрабатывается, можно сказать, один раз в неделю и, получается, в месяц четыре раза. Ильнур Султанов, главный инженер обслуживающей организации

Подъезды обрабатывают специализированным дезинфицирующим средством «Авербак». О том, что препарат безопасен для здоровья, жильцы проинформированы.

Совершенно спокойно реагируют, даже рады. Мы приветствуем такие мероприятия. Мы иногда, в общем-то, сами: у нас жители и двери свои протирают, и подоконники, и, самое главное, ручки. Лариса Кабашова, председатель многоквартирного дома по улице Ленина, 95

Дезинфекция мест общего пользования включает в себя также обеззараживание контейнерных площадок, урн и скамеек, расположенных во дворах домов.