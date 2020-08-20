В Уфе показали, как дезинфицируют подъезды от коронавируса

В уфимских домах вновь появились люди в гидрозащитных костюмах. В столице республики проводится обработка мест общего пользования. С графиком дезинфекции можно ознакомиться на официальном сайте администрации города.
В его руках сегодня не газовый ключ. Привычный инструмент Айдар Муллаянов поменял на опрыскиватель и гидрозащитный костюм. Во время пандемии слесаря-сантехника семнадцатого ЖЭУ задействовали в обработке подъездов.
Сначала входная группа, и только после этого дезинфекторы заходят в подъезд. Уже здесь обрабатываются перила, почтовые ящики, лифты и всё, к чему прикасаются жильцы.
Подъезды обрабатывают специализированным дезинфицирующим средством «Авербак». О том, что препарат безопасен для здоровья, жильцы проинформированы.
Дезинфекция мест общего пользования включает в себя также обеззараживание контейнерных площадок, урн и скамеек, расположенных во дворах домов.
По данным мэрии в Уфе ежедневно обрабатывают около 5000 подъездов. Это не единовременная акция, а планомерная работа в условиях сохранения угрозы коронавируса. И главная задача – минимизировать возможность распространения COVID-19.