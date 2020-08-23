Соглашения на 10 млрд рублей: итоги инвестсабантуя «Зауралье-2020»

Города, в которых хочется жить, обсуждали на этой неделе в рамках Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье». Концепция носит название Иннориджин – инновационный регион. Развитие невозможно без экономической базы. Но здесь у Башкортостана серьезные успехи. Как заявил на форуме Глава республики Радий Хабиров, по итогам первого полугодия рост по инвестициям – на 9 процентов.
Вход только для тех, кто прошел бесконтактную проверку температуры тела, а также получил медицинские маски и перчатки. Меры безопасности из-за пандемии коронавируса на Всероссийском инвестсабантуе «Зауралье-2020» приняли в этом году серьезные. Ковид обсуждали и в кулуарах между собой предприниматели: удалось ли сохранить бизнес? А также госслужащие: что происходит с экономикой? Аплодисменты зала на слова Радия Хабирова прозвучали как высокая оценка за привлечение инвестиций.
Соорганизатором инвестсабантуя «Зауралье-2020» помимо правительства Башкортостана выступило Агентство стратегических инициатив. Его руководитель Светлана Чупшева объявила в Сибае о запуске Национальной социальной инициативы в республике – одной из первых в ряду шести пилотных регионов. Цель масштабная – разработать и внедрить такие изменения в организацию работы учреждений здравоохранения, образования, социального обслуживания, чтобы комфортно было получателю госуслуг, а не чиновнику.
В рамках форума подписали более 20 соглашений на сумму 10 млрд рублей. Республика заключила договора с Центром стратегических разработок, НИИ финансового института Министерства финансов России, а также соглашения о намерениях по реализации крупных проектов. Среди них – строительство оптово-распределительного центра, завода по производству молочной продукции, а также реализация коммерческих и социальных инициатив. Инвесторы высоко оценили башкирский подход к сотрудничеству.
В Сибае появится круглогодичный детский лагерь и центр реабилитации «Шифа». Первый вице-премьер правительства республики Андрей Назаров в честь начала строительства заложил капсулу. Инициатором проекта выступила администрация города и региональное Министерство семьи, труда и социальной поддержки населения. По данным ведомств, в Сибае и близлежащих районах более 700 детей с инвалидностью и более 2300 детей с ограниченными возможностями здоровья.
Форум преследовал еще одну большую цель – перенести экономические акценты с уже сложившихся промышленных центров – агломераций Уфы, Стерлитамака, Салавата, Ишимбая – в Зауралье. Сибай станет пилотным проектом по развитию малых агломераций. Это позволит дать новый толчок для развития юго-востока Башкортостана.