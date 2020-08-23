Соглашения на 10 млрд рублей: итоги инвестсабантуя «Зауралье-2020»

Города, в которых хочется жить, обсуждали на этой неделе в рамках Всероссийского инвестиционного сабантуя «Зауралье». Концепция носит название Иннориджин – инновационный регион. Развитие невозможно без экономической базы. Но здесь у Башкортостана серьезные успехи. Как заявил на форуме Глава республики Радий Хабиров, по итогам первого полугодия рост по инвестициям – на 9 процентов.

Вход только для тех, кто прошел бесконтактную проверку температуры тела, а также получил медицинские маски и перчатки. Меры безопасности из-за пандемии коронавируса на Всероссийском инвестсабантуе «Зауралье-2020» приняли в этом году серьезные. Ковид обсуждали и в кулуарах между собой предприниматели: удалось ли сохранить бизнес? А также госслужащие: что происходит с экономикой? Аплодисменты зала на слова Радия Хабирова прозвучали как высокая оценка за привлечение инвестиций.

Есть ряд очень важных цифр, которые являются важнейшим индикатором состояния и жизнеспособности экономики. Так, за первое полугодие 2020 года объём инвестиций в республике вырос на 8,9 процента, несмотря на пандемию коронавируса и вызванные ею сложности в экономике. Это хороший показатель, который нас обнадёживает. Для нас это как путеводная звезда, которая говорит, что мы всё делаем правильно. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Соорганизатором инвестсабантуя «Зауралье-2020» помимо правительства Башкортостана выступило Агентство стратегических инициатив. Его руководитель Светлана Чупшева объявила в Сибае о запуске Национальной социальной инициативы в республике – одной из первых в ряду шести пилотных регионов. Цель масштабная – разработать и внедрить такие изменения в организацию работы учреждений здравоохранения, образования, социального обслуживания, чтобы комфортно было получателю госуслуг, а не чиновнику.

Социальная сфера – наиболее уязвимая и чувствительная. Она должна быть выстроена вокруг человека. На любую трудность, с которой он сталкивается, мы должны реагировать командой, совокупными усилиями всех причастных ведомств, не отделяя социальные услуги от, например, медицинских. Светлана Чупшева, генеральный директор Агентства стратегических инициатив

В рамках форума подписали более 20 соглашений на сумму 10 млрд рублей. Республика заключила договора с Центром стратегических разработок, НИИ финансового института Министерства финансов России, а также соглашения о намерениях по реализации крупных проектов. Среди них – строительство оптово-распределительного центра, завода по производству молочной продукции, а также реализация коммерческих и социальных инициатив. Инвесторы высоко оценили башкирский подход к сотрудничеству.

Хотелось бы поблагодарить вашу команду, Радий Фаритович. Мы работали в разных регионах, но такой скорости, быстроты и конструктивности не было нигде. Сергей Марков, генеральный директор предприятия «Времена года»

В Сибае появится круглогодичный детский лагерь и центр реабилитации «Шифа». Первый вице-премьер правительства республики Андрей Назаров в честь начала строительства заложил капсулу. Инициатором проекта выступила администрация города и региональное Министерство семьи, труда и социальной поддержки населения. По данным ведомств, в Сибае и близлежащих районах более 700 детей с инвалидностью и более 2300 детей с ограниченными возможностями здоровья.

Это как башкирский «Артек». В первую очередь это для Зауралья, но не только: дети со всего Башкортостана смогут приезжать сюда. Место выбрано хорошее, на берегу водохранилища. Концепт – совмещение новых трендов и местных традиций. Андрей Назаров, первый заместитель премьер-министра правительства Республики Башкортостан