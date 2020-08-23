В Москве теплоход «Мустай Карим» отправился в первое плавание

«Мустай Карим» отправился в первое плавание. Речь о пассажирском теплоходе, названном в честь башкирского поэта. Круизное судно стартовало с речного автовокзала Москвы. Теплоход сравнивают с пятизвездочным отелем, на борту имеется также каюта для лиц с ограниченными возможностями здоровья. Судно способно вместить более 300 пассажиров.

О туристах, которые отправились в круиз, уже говорят: они войдут в историю. Это первый построенный в России пассажирский лайнер. Теплоход «Мустай Карим» – гигантское судно, способное вместить 329 пассажиров. На борту разместился, можно сказать, пятизвездочный отель: 152 каюты стандарт-класса, 9 люкс-кают, 1 каюта полулюкс и 1 для лиц с ограниченными возможностями.

На первом месте при создании кают стоял комфорт. Совсем другой уровень по сравнению с другими теплоходами. Чтобы гостям было уютно и комфортно. Алексий Барабасевич, менеджер теплохода «Мустай Карим»

Кстати, круиз мог бы начаться и раньше, но запланированный на 10 августа рейс отменился. У нового судна появилась неисправность винто-рулевой колонки. Сейчас все неполадки устранены. Свое имя теплоход получил в честь башкирского поэта, писателя и драматурга. Но у лайнера есть связь и с другими выходцами из республики. В баре «Башкирия» развернули стену славы со знаменитостями: Земфира, Юрий Шевчук, Инна Чурикова – все уроженцы башкирской земли.

Длина теплохода– 141 метр, ширина – почти 17. Высокотехнологичное оборудование позволяет лайнеру развивать скорость до 22,5 км/ч. Построено судно на заводе «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде за 3 года. Стоимость судна чуть более 3 миллиардов рублей.

Первый российский теплоход за 62 года. Теплоход абсолютно новый, оснащен самым современным навигационным оборудованием, средствами жизнеобеспечения на воде. Главное отличие – он не четырехпалубный, как все, а пятипалубный. Сергей Кайнов, капитан теплохода «Мустай Карим»