В Уфе подвели итоги фотоконкурса «Мустай с нами»

Проект, посвящённый памяти народного поэта Башкортостана, вызвал большой интерес среди жителей республики. На участие было подано порядка 100 фотографий, запечатлевших разные периоды жизни драматурга. Здесь и поэт, общающийся с учениками в сельской школе, и встречи с тружениками тыла, и разговоры со студентами.

Дочь Мустая Карима отметила, что писатель с юных лет любил путешествовать по Башкортостану, находить вдохновение в общении с простыми людьми. Тепло этих встреч, оставшихся в истории, теперь запечатлено на фотографиях, которые стали частью экспозиции.