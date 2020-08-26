С сентября примерные водители будут платить за ОСАГО меньше

Новые тарифы ОСАГО вступят в силу пятого сентября. Полис станет на 10 процентов дороже для самых рискованных водителей, а вот аккуратные автовладельцы, наоборот, должны будут платить меньше. Отныне стоимость страховки для каждого автовладельца будет рассчитываться индивидуально.

Не только стаж и безаварийная езда теперь будут предопределять, насколько придется раскошелиться водителю, чтобы застраховать свою автогражданскую ответственность. В России приняты поправки в закон об ОСАГО. Главное нововведение – индивидуальный подход к каждому клиенту.

Теперь не будет единого тарифа для всех автовладельцев на одной территории. Тарифы страховой компании будут рассчитываться для каждого автовладельца в зависимости от его риск-профиля. Людмила Вакуленко, заместитель начальника экономического отдела Национального банка по РБ Банка России

Азарт и риск за рулем не в плюс водителю. Наиболее убыточными для страховых компаний являются автовладельцы с большим количеством грубых нарушений, а значит, они и должны платить больше.

Индивидуализация тарифа выражается в том, что могут быть использованы все сведения из всех доступных легальных источников. Прежде всего это наличие злостных нарушений правил дорожного движения, управление в нетрезвом виде. Юрий Шпизель, директор страховой компании

На риск-профиль будут влиять не только эти факторы. Возраст транспортного средства, пробег и даже семейное положение. Законодатели считают, если у автовладельца есть дети, значит, он более социально ответственный.

Мы считаем, это довольно справедливо по той простой причине, что для тех добросовестных водителей, которые в течение длительного времени соблюдают правила дорожного движения, следят за транспортным средством, не нарушают, соответственно, страховой полис будет значительно дешевле. Юрий Игнатьев, депутат Государственного Собрания Республики Башкортостан

На 10 процентов дешевле для аккуратных водителей, и настолько же дороже для рискованных. Наибольшее расширение границ коридора по тарифам – на 30% вниз и вверх – предусмотрено для такси.

Таких изменений в законодательстве еще не было, говорят страховщики. К каждому клиенту отныне индивидуальный подход. Часто ли нарушает правила дорожного движения водитель, имеет ли долги, это касается и кредитов, есть ли у человека другие проблемы с законом. Если примерные автовладельцы окажутся в плюсе, для злостных нарушителей нововведение ударит по карману.