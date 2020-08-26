С сентября примерные водители будут платить за ОСАГО меньше

Новые тарифы ОСАГО вступят в силу пятого сентября. Полис станет на 10 процентов дороже для самых рискованных водителей, а вот аккуратные автовладельцы, наоборот, должны будут платить меньше. Отныне стоимость страховки для каждого автовладельца будет рассчитываться индивидуально.
Не только стаж и безаварийная езда теперь будут предопределять, насколько придется раскошелиться водителю, чтобы застраховать свою автогражданскую ответственность. В России приняты поправки в закон об ОСАГО. Главное нововведение – индивидуальный подход к каждому клиенту.
Азарт и риск за рулем не в плюс водителю. Наиболее убыточными для страховых компаний являются автовладельцы с большим количеством грубых нарушений, а значит, они и должны платить больше.
На риск-профиль будут влиять не только эти факторы. Возраст транспортного средства, пробег и даже семейное положение. Законодатели считают, если у автовладельца есть дети, значит, он более социально ответственный.
На 10 процентов дешевле для аккуратных водителей, и настолько же дороже для рискованных. Наибольшее расширение границ коридора по тарифам – на 30% вниз и вверх – предусмотрено для такси.
Таких изменений в законодательстве еще не было, говорят страховщики. К каждому клиенту отныне индивидуальный подход. Часто ли нарушает правила дорожного движения водитель, имеет ли долги, это касается и кредитов, есть ли у человека другие проблемы с законом. Если примерные автовладельцы окажутся в плюсе, для злостных нарушителей нововведение ударит по карману.
Новые тарифы ОСАГО вступят в силу пятого сентября. Сказать, сколько будет стоить окончательно полис автогражданки для того или иного водителя, невозможно. Во-первых, расчет индивидуальный, во-вторых, каждая страховая компания сама будет определять параметры риск-профиля. Контроль за правильным расчетом тарифов возложен на Банк России.