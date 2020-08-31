«Это миссия»: Радий Хабиров встретился со школьными медицинскими инспекторами

Это не просто практика учебная, это настоящая миссия. Вы едете завтра в районы и города республики с миссией спасения жизней людей. Мы вам доверились, мы к вам обратились, доверили вам судьбу нескольких сотен тысяч людей. Поэтому работайте, пожалуйста, принципиально, с осознанием того, что вы делаете очень нужное дело.

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан