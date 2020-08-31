«Это миссия»: Радий Хабиров встретился со школьными медицинскими инспекторами

Глава республики встретился со студентами Башкирского государственного медицинского университета, которые 1 сентября заступят на дежурство в школах в качестве медицинских инспекторов. Их главная задача – обеспечение санитарной безопасности в учебных заведениях и недопущение вспышек коронавируса.

Радий Хабиров отметил, что у многих выпускников медицинских вузов и колледжей уже есть опыт работы в ковид-госпиталях и в красных зонах. И теперь республика вновь нуждается в их помощи.

Это не просто практика учебная, это настоящая миссия. Вы едете завтра в районы и города республики с миссией спасения жизней людей. Мы вам доверились, мы к вам обратились, доверили вам судьбу нескольких сотен тысяч людей. Поэтому работайте, пожалуйста, принципиально, с осознанием того, что  вы делаете очень нужное дело.  

Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В Башкортостане за парты сядут порядка 700 тысяч школьников и студентов, на работу выйдут 65 тысяч педагогов. Главная задача медицинских инспекторов – не допустить вспышки коронавируса в первые две-три недели учебы. Перечень обязанностей студентов обширен. В частности, они могут изолировать ребенка с температурой.

Есть ли выходы для разных классов, соблюдается ли режим разделения перемен, соблюдается ли дистанция, соблюдается ли профилизация уроков, соблюдается ли масочный режим, все ли школы обеспечены в должном объеме антисептиками.  

Валентин Павлов, ректор Башкирского государственного медицинского университета