«История приватизации БСК действительно мутная»: финансовый аналитик

История приватизации «Башкирской соды» действительно мутная. Была некая частная химическая компания, которая, кстати, уже владела большим пакетом государственной «Соды», а потом она с последней слилась и акционеры почему-то сочли, что в результате этого доля государства должна упасть ниже контрольной. Фокус в том, что власти республики дали на это добровольное согласие, поставили подписи. Государство же само выдало лицензию на разработку горы Куштау. Это вызвало ожесточенные протесты населения, для которых эта гора священная. В итоге вмешался Путин, который потребовал разобраться с приватизацией. Есть ещё и мнение, что частным акционерам эта история может быть, отчасти, и выгодна. За годы владения активом они получили огромную прибыль, сырьевая база для предприятия истощена, разрабатывать новые месторождения потребует и умения, и средств. Сами бизнесмены, по данным СМИ, живут во Франции, и даже если будет уголовное дело, то Париж их не выдаст, докажет, что они жертвы режима, который решил забрать у них собственность. Так что, может быть, для всех всё сложилось к лучшему: башкиры сохранили свой шихан, предприятие будет модернизировано, а кто-то будет и дальше разводить во Франции виноградники.

Михаил Сафонов