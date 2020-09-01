«История приватизации БСК действительно мутная»: финансовый аналитик
Финансовый аналитик федеральной радиостанции «Бизнес ФМ» Михаил Сафонов озвучил своё мнение о приватизации Башкирской содовой компании. Эксперт считает, что такая шумиха могла быть выгодна частным акционерам. Напомним, Радий Хабиров подал иск на 34 млрд рублей, именно во столько был оценен нанесенный ущерб при приватизации БСК.
Власти республики оценили ущерб от приватизации «Башкирской соды» в 34 млрд руб. Но это предварительная оценка, её могут и повысить, как считали, не объяснили, но, видимо, в первую очередь речь идет о дивидендах. 7 лет назад республика утратила контроль над предприятием и, соответственно, снизились акционерные выплаты. Тут нужно отметить, что компания давала на дивиденды всю свою прибыль и даже чуть больше. Для примера, в прошлом году она составила почти 13 млрд руб., по данным системы «Спарк», всё ушло на дивиденды, частные акционеры получили 7 млрд, согласно размеру пакета. Из-за этой квазищедрости не инвестировали в модернизацию.
Михаил Сафонов
Аналитик отмечает, что сделка, которая происходила с 2007 по 2013 года, «мутная». А следственный комитет рассматривает в данных махинациях акт мошенничества.
История приватизации «Башкирской соды» действительно мутная. Была некая частная химическая компания, которая, кстати, уже владела большим пакетом государственной «Соды», а потом она с последней слилась и акционеры почему-то сочли, что в результате этого доля государства должна упасть ниже контрольной. Фокус в том, что власти республики дали на это добровольное согласие, поставили подписи. Государство же само выдало лицензию на разработку горы Куштау. Это вызвало ожесточенные протесты населения, для которых эта гора священная. В итоге вмешался Путин, который потребовал разобраться с приватизацией. Есть ещё и мнение, что частным акционерам эта история может быть, отчасти, и выгодна. За годы владения активом они получили огромную прибыль, сырьевая база для предприятия истощена, разрабатывать новые месторождения потребует и умения, и средств. Сами бизнесмены, по данным СМИ, живут во Франции, и даже если будет уголовное дело, то Париж их не выдаст, докажет, что они жертвы режима, который решил забрать у них собственность. Так что, может быть, для всех всё сложилось к лучшему: башкиры сохранили свой шихан, предприятие будет модернизировано, а кто-то будет и дальше разводить во Франции виноградники.