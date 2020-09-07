Коронавирус в школе и тарифы на вывоз мусора: итоги оперативки в правительстве Башкирии

В Башкортостане увеличили тарифы на вывоз мусора. Кроме того, сельчанам предложили оплачивать услугу по факту ее оказания. Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве. Глава республики отметил, что прежние расценки были экономически не обоснованы.

С момента старта мусорной реформы прошло полтора года. Разговоры о повышении тарифов были едва ли не с самого начала. И вот теперь с 1 сентября чиновники установили новые расценки на вывоз ТКО. Легче всего подорожание должны перенести жители так называемой зоны № 1, обслуживаемой МУП «Спецавтохозяйство». Здесь скачок незначительный. Чего не скажешь о территориях, подконтрольных другим регоператорам.

Решение непопулярное, но вынужденное. После повышения регоператоры смогут приступить к строительству мусоросортировочных комплексов и объектов захоронения. Радий Хабиров отметил, что прежние тарифы – 70 и 35 рублей – были одними из самых низких в стране и экономически не обоснованными. Впрочем, глава Башкортостана предложил проработать вопрос с взиманием платы на селе. Ведь не в каждой деревне отходы вывозят регулярно.

Меня волнует то, что по индивидуальным жилым домам произошёл существенный рост тарифов. За что же будут платить жители дальних деревень, откуда мусор вывозится чуть ли не раз в месяц? Справедливым решением здесь должна стать оплата за фактически вывезенные объёмы. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

Отдельно на оперативном совещании обсудили начало учебного года. Сразу в нескольких школах Ишимбайского, Мелеузовского и Иглинского районов у детей выявили коронавирус. Чтобы избежать массовой вспышки, более 320 учеников отправили на дистанционное обучение. Глава Минздрава добавил, что с сегодняшнего дня стартует вакцинация детей от гриппа.

Нужно разъяснять людям необходимость вакцинации от гриппа. В том числе мы сами, члены Правительства, главы районов, должны показать это на личном примере. Радий Хабиров, Глава Республики Башкортостан

В целом по республике число заболевших коронавирусом на сегодня перевалило за 8 тысяч. За последние сутки прирост составил 30 человек. В Минздраве сообщили, что запасов медикаментов для лечения от COVID-19 хватит еще на 2 месяца, а вот средств индивидуальной защиты – до конца года.

Еще одной темой совещания стала уборочная кампания. Урожай этого года обещает быть одним из самых высоких за последние несколько лет, и по завершении уборки всех культур может преодолеть отметку 4 млн тонн. К тому же средние показатели выше прошлогодних более чем на 10%.