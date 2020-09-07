Коронавирус в школе и тарифы на вывоз мусора: итоги оперативки в правительстве Башкирии

В Башкортостане увеличили тарифы на вывоз мусора. Кроме того, сельчанам предложили оплачивать услугу по факту ее оказания. Об этом стало известно на оперативном совещании в региональном правительстве. Глава республики отметил, что прежние расценки были экономически не обоснованы.
С момента старта мусорной реформы прошло полтора года. Разговоры о повышении тарифов были едва ли не с самого начала. И вот теперь с 1 сентября чиновники установили новые расценки на вывоз ТКО. Легче всего подорожание должны перенести жители так называемой зоны № 1, обслуживаемой МУП «Спецавтохозяйство». Здесь скачок незначительный. Чего не скажешь о территориях, подконтрольных другим регоператорам.
Решение непопулярное, но вынужденное. После повышения регоператоры смогут приступить к строительству мусоросортировочных комплексов и объектов захоронения. Радий Хабиров отметил, что прежние тарифы – 70 и 35 рублей – были одними из самых низких в стране и экономически не обоснованными. Впрочем, глава Башкортостана предложил проработать вопрос с взиманием платы на селе. Ведь не в каждой деревне отходы вывозят регулярно.
Отдельно на оперативном совещании обсудили начало учебного года. Сразу в нескольких школах Ишимбайского, Мелеузовского и Иглинского районов у детей выявили коронавирус. Чтобы избежать массовой вспышки, более 320 учеников отправили на дистанционное обучение. Глава Минздрава добавил, что с сегодняшнего дня стартует вакцинация детей от гриппа.
В целом по республике число заболевших коронавирусом на сегодня перевалило за 8 тысяч. За последние сутки прирост составил 30 человек. В Минздраве сообщили, что запасов медикаментов для лечения от COVID-19 хватит еще на 2 месяца, а вот средств индивидуальной защиты – до конца года.
Еще одной темой совещания стала уборочная кампания. Урожай этого года обещает быть одним из самых высоких за последние несколько лет, и по завершении уборки всех культур может преодолеть отметку 4 млн тонн. К тому же средние показатели выше прошлогодних более чем на 10%.
Обсудили также подготовку к предстоящему всероссийскому субботнику, который объединят с республиканской акцией «Зеленая Башкирия». Кроме того, в 2021 году власти должны благоустроить 8 малых городов. На эти цели республика направит средства гранта, выигранные во Всероссийском конкурсе, а именно 526 млн рублей. Новые общественные пространства получат жители Баймака, Белорецка, Благовещенска, Давлеканово, Сибая и Учалов, сёл Зилаир и Воскресенское в Мелеузовском районе.