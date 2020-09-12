В Уфе кадеты совершили первый полет за штурвалом самолета

Впервые за 9 лет в небо над аэродромом «Первушино» поднимутся кадеты из Ишимбая и Мелеуза. Сейчас обучение проходят ученики уфимской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой им. Мусы Гареева. География участников проекта расширилась благодаря выигранному гранту.

В отличие от наземного транспорта, задний ход у самолёта отсутствует. А ещё, например, нет времени на долгие раздумья: воздушное судно непрерывно в движении. Обочин в небе нет. Впрочем, кадета опасность не пугает. До скорости выше 100 километров в час Рустам уже разгонялся, но на двухколёсном средстве передвижения.

На мотоцикле можно остановиться и проверить, а на самолёте остановиться можно только в конце. Рустам Шайхетдинов, кадет

Теорию кадеты проходили дистанционно. Сейчас – практика, она длится несколько дней. Один из сложных этапов – полёт по кругу.

Перед полётом с учениками инструктор самостоятельно проводит оценку метеоусловий. Сегодня над аэродромом дождь, но погода лётная: облака высокие, а осадки и ветер слабые. Хотя дождь, конечно, усложняет видимость. В самолётах малой авиации не предусмотрены дворники.

Во время прохождения маршрута навигаторов нет, будущие профессиональные пилоты должны уметь ориентироваться по компасу. А карту пути каждый кадет рисует вручную.

Мы берём условные ориентиры самые большие. Например, вот мы летим до Удельно- Дуванея. Трасса М7, просто рядом с дорогой летим. Ильнар Ахметов, кадет

Практику в небе уфимские кадеты проходят ежегодно. В этом году учебный центр малой авиации стал победителем в конкурсе и получил грант. Количество учеников увеличили: в «Первушино» приедут ещё и кадеты из Ишимбая и Мелеуза. Все они получат документы, в которых будет указано количество часов, проведённых в небе.

Учебно-методический центр организовывал такие практики, изыскивая сами такие возможности. Это очень сложно. Это сложное финансирование, потому что техника требует обслуживания, это и топливо, и работа пилотов. Такие затраты, на которые не всегда хватало у них таких средств. Роман Низамутдинов, заместитель генерального директора Фонда содействия гражданскому обществу Республики Башкортостан