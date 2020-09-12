В Уфе кадеты совершили первый полет за штурвалом самолета

Впервые за 9 лет в небо над аэродромом «Первушино» поднимутся кадеты из Ишимбая и Мелеуза. Сейчас обучение проходят ученики уфимской школы-интерната с первоначальной летной подготовкой им. Мусы Гареева. География участников проекта расширилась благодаря выигранному гранту.
В отличие от наземного транспорта, задний ход у самолёта отсутствует. А ещё, например, нет времени на долгие раздумья: воздушное судно непрерывно в движении. Обочин в небе нет. Впрочем, кадета опасность не пугает. До скорости выше 100 километров в час Рустам уже разгонялся, но на двухколёсном средстве передвижения.
Теорию кадеты проходили дистанционно. Сейчас – практика, она длится несколько дней. Один из сложных этапов – полёт по кругу.
Перед полётом с учениками инструктор самостоятельно проводит оценку метеоусловий. Сегодня над аэродромом дождь, но погода лётная: облака высокие, а осадки и ветер слабые. Хотя дождь, конечно, усложняет видимость. В самолётах малой авиации не предусмотрены дворники.
Во время прохождения маршрута навигаторов нет, будущие профессиональные пилоты должны уметь ориентироваться по компасу. А карту пути каждый кадет рисует вручную.
Практику в небе уфимские кадеты проходят ежегодно. В этом году учебный центр малой авиации стал победителем в конкурсе и получил грант. Количество учеников увеличили: в «Первушино» приедут ещё и кадеты из Ишимбая и Мелеуза. Все они получат документы, в которых будет указано количество часов, проведённых в небе.
Было около 100 желающих, отбор прошли 30. После 11 класса они собираются поступать в гражданские и военные лётные авиационные вузы России. Через несколько лет у орлят вырастут железные крылья.