В Башкирии мужчину, который зарезал супругу в детском саду, отправили в СИЗО

Напомним, жуткий инцидент произошёл 17 ноября днём в селе Старые Киешки. Данил Лукманов прошёл на территорию детского садика с ножом, где работала его бывшая супруга Эльвира. Мужчина нанёс женщине три удара ножом в область грудной клетки. От полученных ранений несчастная скончалась в машине скорой помощи. В этот момент воспитанники детского сада находились в соседних комнатах.

Суд избрал меру пресечения мужчине в виде заключения под стражу сроком на два месяца. История семьи Лукмановых хорошо знакома соседям и родственникам. Мать погибшейрассказывает, что Эльвира не раз становилась жертвой домашнего тирана, пока наконец-то не развелась с душегубом. Но даже после развода Данил преследовал бывшую супругу, угрожал и даже пытался поджечь дом несчастной.