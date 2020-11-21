В Уфе планируют создать ГИС для архитектурных прогнозов

В Уфе планируют создать геоинформационную систему, способную прогнозировать последствия принятых решений. Программа должна прийти на вооружение столичных архитекторов: к примеру, по ней можно будет предугадать, чем обернется строительство того или иного здания на определенном участке. Об этом в честь международного дня ГИС, то есть географических информационных систем, рассказали в Главархитектуре Уфы. К слову, в части развития этого направления башкирская столица – в лидерах среди городов страны. Тем не менее есть куда стремиться.

Инструменты современного картографа умещаются в одном смартфоне. Светлана Климанова – сотрудник компании, выпускающей справочники с картами городов. Девушка уточняет информацию: стоит ли, к примеру, то или иное отмеченное здание. Если что-то изменилось, сразу помечает это на своей карте.

В наше время навигаторами пользуются практически все. Найти тот или иной адрес уже не составляет никакой сложности, однако те электронные карты, которые находятся у вас в телефоне, лишь вершина айсберга в общей геоинформационной системе.

Самая полная геоинформационная система находится в столичном Управлении архитектуры. С ее помощью можно получить такие данные, которые не выдаст ни один навигатор. Вместо одной карты здесь их около 3 тысяч.

Отображено все вплоть до колодцев, сараев и прочих сооружений. Указаны тектонические разломы и карстовые участки. Причем все это в электронном виде. По словам Вадима Горбачева, одного из разработчиков программы, именно в Уфе родилась одна из самых распространенных российских ГИС.

Все ведется только в цифровом виде, только в компьютере уже 15 лет, и здесь мы опережаем другие города России на эти примерно 10 лет, включая наших ближайших соседей. Вадим Горбачев, директор центра системных исследований «Интегро»

Эта система, по сути, как большой атлас, которым пользуются при ремонте дорог или строительстве зданий. В планах архитекторов – научить ее анализировать. По задумке, в будущем программа, например, сможет предугадывать, к каким последствиям приведет строительство здания на том или ином участке, как это повлияет на стоимость аренды в округе и не только.

Применение этих систем сильно объективизирует и повышает качество принимаемых решений по всем вопросам. Разработана архитектура этой системы, хотелось бы, чтобы мы перешли от слов к делу. Уже 2 года как она внесена в стратегию Уфы, но, к сожалению, пока у нас не стартовала данная работа. Мы надеемся, что сумеем сдвинуть это дело с мертвой точки. Олег Байдин, начальник Главного управления архитектуры и градостроительства администрации г. Уфы