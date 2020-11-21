В Уфе планируют создать ГИС для архитектурных прогнозов

В Уфе планируют создать геоинформационную систему, способную прогнозировать последствия принятых решений. Программа должна прийти на вооружение столичных архитекторов: к примеру, по ней можно будет предугадать, чем обернется строительство того или иного здания на определенном участке. Об этом в честь международного дня ГИС, то есть географических информационных систем, рассказали в Главархитектуре Уфы. К слову, в части развития этого направления башкирская столица – в лидерах среди городов страны. Тем не менее есть куда стремиться.
Инструменты современного картографа умещаются в одном смартфоне. Светлана Климанова – сотрудник компании, выпускающей справочники с картами городов. Девушка уточняет информацию: стоит ли, к примеру, то или иное отмеченное здание. Если что-то изменилось, сразу помечает это на своей карте.
В наше время навигаторами пользуются практически все. Найти тот или иной адрес уже не составляет никакой сложности, однако те электронные карты, которые находятся у вас в телефоне, лишь вершина айсберга в общей геоинформационной системе.
Самая полная геоинформационная система находится в столичном Управлении архитектуры. С ее помощью можно получить такие данные, которые не выдаст ни один навигатор. Вместо одной карты здесь их около 3 тысяч.
Отображено все вплоть до колодцев, сараев и прочих сооружений. Указаны тектонические разломы и карстовые участки. Причем все это в электронном виде. По словам Вадима Горбачева, одного из разработчиков программы, именно в Уфе родилась одна из самых распространенных российских ГИС.
Эта система, по сути, как большой атлас, которым пользуются при ремонте дорог или строительстве зданий. В планах архитекторов – научить ее анализировать. По задумке, в будущем программа, например, сможет предугадывать, к каким последствиям приведет строительство здания на том или ином участке, как это повлияет на стоимость аренды в округе и не только.
Одна из основных проблем – недостаток финансирования. На реализацию проекта необходимо вложить около 175 млн рублей в течение 5 лет. И вот тут, говорят специалисты, нужно поднажать. Ведь пока Уфа владеет самой развитой геоинформационной системой в России, чиновникам – все карты в руки.