Музей солдатской славы и материнской памяти в Уфе стал интерактивным

Фотографии, оживающие в руках и повествующие о военной жизни без прикрас. Музей солдатской славы и материнской памяти в Уфе теперь работает в цифровом формате. Что повлияло на решение сделать экспозиции интерактивными?

И вот уже вместо обычной открытки перед глазами кадры настоящей войны. Кровавая драма в июле 1993-го, разыгравшаяся на российской погранзаставе в Таджикистане. Ее кульминация осталась за кадром. На видео 18 молодых ребят, сумевших выбраться живыми с поля боя.

А теперь на этой почтовой карточке запечатлена целая история о том, как 48 пограничников дали отпор сотням моджахедов и отборным афганским бойцам.

Лица на портретах не просто молодые, они почти детские. Виктор Вязовой, разведчик, погиб 7 января 1995 года. Под фотографией бойца его каска, а вернее сказать, ее остатки. Он спас своих товарищей, приняв на себя огонь. Последнее письмо домой солдат закончил словами из песни Цоя: «Пожелай мне удачи в бою, не остаться в этой траве».

Но судьба распорядилась иначе. И таких рассказов много. Только в музее в Уфе представлены истории 374 парней из нашей республики, отдавших жизни за мирное небо над головой.

Открытие интерактивного музея совпало с 30-летним юбилеем Комитета защиты граждан и военнослужащих, на базе которого он изначально и был создан. В этот день свою награду получили люди, которые создавали и практически четверть века наполняли музей новой информацией. Серебряный значок и почетные грамоты, подписанные ещё рукой мэра Уфы Ульфата Мустафина.

Музей необычный в своём роде. Он существует уже 30 лет и насчитывает более двух с половиной тысяч экспонатов. Экспозиция рассказывает о бойцах, которые служили в горячих точках, и их матерях. Списки имен убитых и пропавших без вести. Трогательные фотографии, медали и грамоты. Вот и вся память, которая осталась от погибших солдат.

Решение сделать музей интерактивным появилось не просто так. Первый звоночек прозвенел в 2009 году. Тогда здесь случилась авария на теплотрассе. Пострадало свыше 80% экспонатов. Восстанавливать их пришлось практически с нуля.

Восстанавливали музей, можно сказать, всем миром. Деньги на реконструкцию давал в том числе глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров. Уже тогда руководство музея приняло решение начать оцифровку экспонатов.

Следующий толчок, тот, который нас подтолкнул к 3D-туру, к оцифровке всей информации – это когда мы когда проводили конкурс сочинений «Расскажи о героях, которые рядом с тобой». Многие учителя говорили, что не могут найти информацию. Когда мы поняли, что всех в музей не пригласишь. Уфа приезжает, ближние районы приезжают, а дальние? Эдуард Гайсин, председатель Комитета социальной и правовой защиты граждан и военнослужащих Республики Башкортостан