В Уфе состоялись соревнования по дзюдо памяти Артура Ахметханова

В столице Башкортостана прошли всероссийские соревнования по дзюдо памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова. Спортивный комплекс имени Римы Баталовой собрал команды юношей и девушек в возрасте до 18 лет.

Соревнования памяти Артура Ахметханова прошли уже в шестой раз. В этом году участие в них приняли 150 спортсменов из 10 регионов страны. Генерал-лейтенант Артур Ахметханов внес большой вклад в развитие единоборств и популяризацию дзюдо в Башкортостане. Отдельное внимание организаторы и почетные гости традиционно уделяют патриотическому воспитанию юных спортсменов.

Артур Фарвазович служил не только безопасности, охране общественного порядка. Он очень много своего свободного времени отдавал развитию спорта. Чтобы наши дети были спортивными, здоровыми, крепкими, чтобы они были настоящими патриотами своей страны. Ирек Сагитов, заместитель премьер-министра Правительства Республики Башкортостан

Турнир не только сохраняет наследие Артура Ахметханова, но и активно растет. Три года назад он получил статус всероссийского, что сразу подняло уровень конкуренции и интерес со стороны новых регионов.

Наша основная цель, как я лично вижу, – сделать этот турнир международным. На сегодня никаких преград в этом нет. Он это право и место заслуживает. Это очень интересный формат. Он очень популярен по всей стране. Владимир Кузнецов, президент федерации дзюдо Республики Башкортостан

В этом году за победу боролись три коллектива юношей и два девушек из Башкортостана. В составе каждой команды – по девять дзюдоистов в разных весовых категориях. Сборная, выигравшая большее количество поединков, проходит в следующую стадию, и так до финала.

Ты готовишь не только себя, но и болеешь за команду. Переживаешь за всех, за каждого. Каждый участник – это одно целое со всей командой. Николай Логинов, участник всероссийских соревнований по дзюдо памяти А.Ф. Ахметханова