В Уфе состоялись соревнования по дзюдо памяти Артура Ахметханова

В столице Башкортостана прошли всероссийские соревнования по дзюдо памяти генерал-лейтенанта полиции Артура Ахметханова. Спортивный комплекс имени Римы Баталовой собрал команды юношей и девушек в возрасте до 18 лет.
Соревнования памяти Артура Ахметханова прошли уже в шестой раз. В этом году участие в них приняли 150 спортсменов из 10 регионов страны. Генерал-лейтенант Артур Ахметханов внес большой вклад в развитие единоборств и популяризацию дзюдо в Башкортостане. Отдельное внимание организаторы и почетные гости традиционно уделяют патриотическому воспитанию юных спортсменов.
Турнир не только сохраняет наследие Артура Ахметханова, но и активно растет. Три года назад он получил статус всероссийского, что сразу подняло уровень конкуренции и интерес со стороны новых регионов.
В этом году за победу боролись три коллектива юношей и два девушек из Башкортостана. В составе каждой команды – по девять дзюдоистов в разных весовых категориях. Сборная, выигравшая большее количество поединков, проходит в следующую стадию, и так до финала.
Команды юношей и девушек из Республики Башкортостан сумели порадовать высокими результатами. В обоих зачетах хозяева заняли третье место. Золотые награды у юношей из Ставропольского края, у девушек лучше всех были спортсменки из Оренбургской области. В следующем году всероссийские соревнования памяти Артура Ахметханова пройдут уже в седьмой раз.