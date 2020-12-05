В Башкирии инспекторы с журналистами провели антибраконьерский рейд

Не рассчитал патроны и лишился прав. Если точнее, права охотиться. Сегодня инспекторы Охотнадзора совместно со съемочной группой провели рейд по угодьям – выслеживали любителей пострелять.
На след этой группы охотников инспекторы вышли благодаря зайцу, который перебегал оживленную трассу. Стало очевидно, что животное от кого-то скрывалось. Таким образом, уже сами любители пострелять привлекли к себе внимание Охотнадзора. Впрочем, все документы, в том числе лицензия на оружие и разрешение на отстрел, оказались в порядке.
Охота, как правило, начинается засветло. Тогда же на службу обычно заступают и инспекторы Охотнадзора. Искать нарушителей в прямом смысле приходится по следам. Нередко информацию о местоположении охотников выдают их собаки. Они обычно сопровождают хозяина рядом. Чем отчетливее следы, тем ближе человек.
Врасплох инспекторы застали этих мужчин из военного охотничьего общества. Они устроили облаву на лося. Документы оказались в порядке, однако их товарищ, который стоял «на номере», т.е. в засаде для перехвата добычи, серьезно нарушил правило: он использовал нарезное ружье с вместимостью магазина более 5 патронов, что является грубейшим нарушением при коллективной охоте. А значит, лицензию у него, скорее всего, отнимут.
Больше всего нарушений связано с хранением оружия: охотники нередко ленятся зачехлять ружье и провозят его в автомобиле в открытом виде, что небезопасно.
В ведении Ильмира Камалова – 3 смежных района. Работают инспекторы в паре с сотрудником полиции или Росгвардии. Помогают охотоведы из республиканской ассоциации. В большинстве случаев составляют административные протоколы. Размеры штрафов – от 500 рублей до 4 тысяч. Уголовная ответственность предусмотрена за браконьерство, здесь речь идет о санкциях в сотни тысяч рублей. С 1 января в силу вступают новые правила, а потому звероловов просят быть начеку, чтобы не попасть под статью.