В Башкирии инспекторы с журналистами провели антибраконьерский рейд

Кто-то ленится открыть тот же самый жилет, шапочку ярко-оранжевых оттенков. Для своей же безопасности просим надевать, и в правилах это прописано. Ну или где-то человек переходит границы тех угодий, где у него выдано разрешение. Не зная границ, переходит на чужие территории.

Ильмир Камалов, ведущий специалист-эксперт по охране животного мира Министерства экологии и природопользования Республики Башкортостан