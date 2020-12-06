В Башкирии в развитие придорожного сервиса инвестируют 5 млрд рублей

Пять миллиардов рублей инвестируют на развитие придорожного сервиса в Башкортостане. В эту сферу уже готовы вложиться 35 предпринимателей, которые построят более полусотни многофункциональных комплексов, включающие в себя кафе, гостиницы и автозаправочные станции. Азат Садреев побывал в уже существующих кемпингах и узнал, что нужно водителям и пассажирам для качественного отдыха в дальней дороге.

Среди водителей легковых авто существует примета: если у придорожного кафе припаркованы фуры, значит, кормят здесь вкусно и по-домашнему. Вот и в заведении вдоль трассы М5 среди постоянных клиентов в основном дальнобойщики.

Мои приоритеты – асфальт, чищеная стоянка, душевая, столовая. Чтобы водители, которые едут издалека, останавливались, чтобы отдых у них был хорошим. Максим Петрусенко, дальнобойщик

При выборе места отдыха наличие гостиницы для дальнобойщиков не главное – большинство из них ночуют в кабине грузовика. А для остальных автопутешественников в этом кемпинге могут предложить номера разной вместимости, но с одинаковым уровнем комфорта. В столовой только местные, свежие продукты. Развитие придорожного сервиса автоматически обеспечивает работой фермеров и жителей ближайших деревень.

Рядом с автостоянкой находятся ряды по продаже сувенирной продукции. В кооперации с местным населением такие объекты принимают сельхозпродукцию – мясо, молоко, картофель. Риф Мухаметдинов, заместитель главы администрации Салаватского района по финансовым и экономическим вопросам

Рядом с автостоянкой находятся торговые ряды – порядка 10 торговых точек по продаже сувенирной продукции и продукции с личных подсобных хозяйств. В кооперации с местным населением такие объекты принимают излишки сельхозпродукции: мясо, картофель, молоко у местного населения и местных фермеров.

На автодорогах региона работают около одной тысячи кемпингов и многофункциональных комплексов. На фоне развития туризма их количество растёт, но не так быстро, как хотелось бы. Исправить ситуацию и привлечь инвесторов призвана Концепция развития придорожного сервиса на территории Республики Башкортостан до 2024 года. Она подразумевает не только строительство новых, но и модернизацию действующих объектов. При объёме инвестиций от 50 миллионов рублей и создании не менее 25 рабочих мест предприниматели могут рассчитывать на поддержку.

Первое – это получение земельного участка без торгов, второе – компенсация части затрат. Это до 50% на инженерные структуры, но не более 30 миллионов рублей на один объект. Алексей Гусев, министр торговли и услуг Республики Башкортостан

На данный момент четыре участка в Салаватском районе вошли в программу развития придорожного сервиса. Ещё девять участков на очереди. По ним ведется работа. В ближайшее время начнется строительство нового кемпинга на трассе Кропачево – Месягутово – Ачит вблизи села Аркаулово. Инвестор планирует построить придорожный комплекс с гостиницей, кафе и автостоянкой. Вложения составят более полусотни миллионов рублей.

Много приходилось ездить и по России, есть хорошие, красивые кемпинги, которым можно позавидовать. Естественно, такой же хочется построить. Здесь экономически выгодно устанавливать кемпинг, потому что очень много приезжают. И Свердловская область рядом, и Челябинская область. И, конечно же, северные регионы. Нафис Мулюков, инвестор

Развитие придорожной сферы для Салаватского района имеет особое значение. В первую очередь в целях обеспечения комфортной инфраструктуры геопарка «Янган-тау». С каждым годом количество туристов растёт, и гостей нужно встретить и разместить с домашним уютом. Для потенциальных инвесторов даже разработаны типовые решения объектов придорожного сервиса. Но за успешным примером далеко ходить не нужно.