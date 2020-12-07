Росатом подвел итоги реализации нацпроекта «Экология» в 2020 году

Для переработки отходов Федеральный экологический оператор создает сеть технопарков, оснащенных наилучшими российскими и зарубежными технологиями и отвечающих принципам экономики замкнутого цикла. Продукты такой переработки могут быть применены при производстве электроники, агрохимикатов и в металлургии.