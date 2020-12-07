Росатом подвел итоги реализации нацпроекта «Экология» в 2020 году

Участники расширенного заседания Комиссии по экологии Общественного совета  обсудили создание комплексной системы для обращения с отходами  I и II классов, а также проекты по ликвидации накопленного вредного мусора.

Для переработки отходов Федеральный экологический оператор создает сеть технопарков, оснащенных наилучшими российскими и зарубежными технологиями и отвечающих принципам экономики замкнутого цикла. Продукты такой переработки могут быть применены при производстве электроники, агрохимикатов и в металлургии.

Руководство страны стало уделять внимание экологии. Это абсолютно правильный путь для создания комфортной среды. Это очень важно.

Игорь Буренков, заместитель Полномочного представителя Президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе