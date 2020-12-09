В Уфе запустили движение по новым дорогам

Два дополнительных выезда из уфимского Инорса должны облегчить жизнь автолюбителей, проживающих в микрорайоне. Сегодня утром запустили движение по улицам Георгия Мушникова, Валерия Лесунова и бульвару Баландина. А именно на участках, где были построены новые дороги. Общая сумма финансирования объектов превысила 400 миллионов рублей.

По две полосы для движения в каждом из направлений. Жители Инорса получают новую транспортную артерию. Это еще один выезд из густонаселенного микрорайона на улицу Сельскую Богородскую. Новая дорога по улице Валерия Лесунова и бульвару Баландина должна серьезно разгрузить внутренний трафик по Инорсу.

Ширина проезжей части – 16 метров. Общая протяженность объекта – порядка километра двухсот метров, были устроены пешеходные зоны, велодорожки, газоны, освещение. Арсений Филиппов, начальник Лебяжинского ДРСУ «Башкиравтодор»

На строительство этого участка выделили порядка 261 миллиона рублей из федерального, республиканского и городского бюджетов. Значительная финансовая поддержка была оказана из федерального бюджета по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках строительства были переустроены сети электро-, водо- и газоснабжения. Самым сложным стало возведение земляного полотна. Грунты в этой местности слабые, поэтому пришлось завести большое количество песчано-гравийной смеси и соорудить напорный колодец по ливневым канализациям.

Улица Лесунова нам в дальнейшем позволит также развиваться, то есть по сути Лесунова должна в будущем соединится с Фронтовых бригад и закольцевать весь Инорс. Сергей Кожевников, глава администрации Калининского района г. Уфы

Сегодня в Инорсе состоялось техническое открытие еще одного важного для микрорайона транспортного объекта. Это участок автодороги по Мушникова, от улицы Михаила Шолохова до Сельской Богородской, с устройством искусственного сооружения через сбросной канал Уфимской ТЭЦ-2. Дорогу построили за счет программы «Стимул», которая входит в федеральный нацпроект «Жилье и городская среда». В целом в башкирской столице в этом году была проделана огромная работа по приведению проезжих частей в нормативное состояние, отметил в общении с журналистами министр транспорта и дорожного хозяйства региона.

Очень, очень огромный объем работ сделан. Мы только дополнительно выделили еще на 23 объекта денег, кроме того что было уже заложено и в муниципальном бюджете республики, дополнительно по указанию Радия Фаритовича практически на миллиард мы еще сделали 23 объекта. Алан Марзаев, министр транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан