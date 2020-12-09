В Уфе запустили движение по новым дорогам

Два дополнительных выезда из уфимского Инорса должны облегчить жизнь автолюбителей, проживающих в микрорайоне. Сегодня утром запустили движение по улицам Георгия Мушникова, Валерия Лесунова и бульвару Баландина. А именно на участках, где были построены новые дороги. Общая сумма финансирования объектов превысила 400 миллионов рублей.
По две полосы для движения в каждом из направлений. Жители Инорса получают новую транспортную артерию. Это еще один выезд из густонаселенного микрорайона на улицу Сельскую Богородскую. Новая дорога по улице Валерия Лесунова и бульвару Баландина должна серьезно разгрузить внутренний трафик по Инорсу.
На строительство этого участка выделили порядка 261 миллиона рублей из федерального, республиканского и городского бюджетов. Значительная финансовая поддержка была оказана из федерального бюджета по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В рамках строительства были переустроены сети электро-, водо- и газоснабжения. Самым сложным стало возведение земляного полотна. Грунты в этой местности слабые, поэтому пришлось завести большое количество песчано-гравийной смеси и соорудить напорный колодец по ливневым канализациям.
Сегодня в Инорсе состоялось техническое открытие еще одного важного для микрорайона транспортного объекта. Это участок автодороги по Мушникова, от улицы Михаила Шолохова до Сельской Богородской, с устройством искусственного сооружения через сбросной канал Уфимской ТЭЦ-2. Дорогу построили за счет программы «Стимул», которая входит в федеральный нацпроект «Жилье и городская среда». В целом в башкирской столице в этом году была проделана огромная работа по приведению проезжих частей в нормативное состояние, отметил в общении с журналистами министр транспорта и дорожного хозяйства региона.
Одним из важнейших моментов при строительстве дорог является качество, отметил Алан Марзаев. На всех построенных объектах большое внимание уделяли техническому надзору и лабораторному контролю применяемых материалов и выполненных работ. Если в течение четырех лет, а это гарантийный срок, будут выявлены дефекты, подрядной организации придется восстанавливать дорожное полотно за свой счет.