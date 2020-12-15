Глава Башкирии поручил проверить все пансионаты для престарелых в республике

Радий Хабиров возглавил оперативный штаб на месте пожара в пансионате для престарелых, в котором погибли 11 человек. На территории республики числится 21 пансионат. Глава региона поручил проверить каждый в обязательном порядке.
Из огня удалось спастись пятерым – Радий Хабиров поручил оказать им всю необходимую медицинскую помощь.
Также Глава Башкирии поручил организовать мероприятия, связанные с похоронами погибших. Родственники погибших оповещены о случившемся – на месте инцидента работают психологи.
Глава Госкомитета республики по ЧС Фарит Гумеров рассказал, что тушением возгорания занимались 33 человека личного состава и 14 единиц техники. Изданию bash.news стало известно, что первыми тушить огонь бросились соседи горящего пансионата.
Радий Хабиров поручил в обязательном порядке проверить все пансионаты для престарелых в Башкирии. А премьер-министр Андрей Назаров отметил, что помещение не было предусмотрено для размещения дома престарелых, здание было зарегистрировано как частный дом. Корреспондентам bash.news стало известно, кому принадлежал частный дом.