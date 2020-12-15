Глава Башкирии поручил проверить все пансионаты для престарелых в республике

У нас 21 такое учреждение, по каждому прошу создать межведомственную комиссию и провести проверку. Пока воздержимся от комментариев кто виноват. Мне это лично не нравится, потому что столько человек на ограниченном пространстве были размещены. В один маленький дом столько людей помещать неправильно, к тому же 75% пенсий этих людей забирают. Я понимаю, что этот вид деятельности не лицензируется, но условия должны соответствовать нормам противопожарной безопасности, нормативам по скученности людей. Это всё требует тщательного разбирательства и принятия мер.

Радий Хабиров, Глава РБ