Рост цен и выплаты детям: главные темы большой пресс-конференции Владимира Путина

Проблема с ценами на продукты питания задела Владимира Путина. Об этом Президент заявил во время ежегодной традиционной пресс-конференции, которая прошла на этой неделе. Руководитель страны подчеркнул, что правительству нужно было раньше реагировать на рост цен, когда повлиять на них можно было рыночными методами.

Путин отвечал на вопросы журналистов международных и российских СМИ из своей резиденции в Ново-Огарево в режиме видеосвязи. Особый формат связан с пандемией коронавируса. Журналисты из Поволжья собрались в Нижнем Новгороде.

В этом году пресс-конференция Президента России длилась четыре с половиной часа. К Башкортостану возвращались несколько раз, но по одной теме. В колл-центр обратилась жительница Кумертау, её вопрос касался детских выплат. Владимир Путин, комментируя ситуацию, предположил, что это сбой в системе и неожиданно сказал про Радия Хабирова. Главу Башкортостана он назвал молодым и эффективным.

Нас наверняка слышит руководитель. Где конкретно в Башкортостане? Дайте минутку, выясним. Найдите обязательно, потому что нужно понять, где конкретно. В Башкортостане молодой, достаточно активный руководитель. Эффективный человек, но сбои возможны, наверное. Владимир Путин Президент России

Заявительницей из Башкортостана оказалась Альгиза Туктарова. Общаться со СМИ она отказалась. Сказала, что увидела информацию о выплатах и потому отправила обращение президенту страны. В региональном управлении Пенсионного фонда России в этот же день назвали инцидент исчерпанным.

Вопрос мы решили. СМИ дали неполную информацию: не всем семьям, где есть дети до 3 лет, автоматически продлены выплаты. Я не отношусь к нужной категории, поэтому выплаты не было. Альгиза Туктарова, жительница Кумертау

Своевременно обращалась и получила выплаты в соответствии с указами Президента на обоих детей в размере единовременной выплаты. Далее она получила единовременную выплату по 10 тысяч, а также дополнительные выплаты на обоих детей. Все выплаты произведены в соответствии с действующими положениями. Женщина также является владелицей государственного сертификата. Фоат Хантимеров, управляющий отделением Пенсионного фонда России по Республике Башкортостан

Альгиза Туктарова все же получит выплаты на своего 9-месячного сына, но по другой причине. Владимир Путин во время пресс-конференции объявил о выплате в размере 5 тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте до 7 лет включительно. Государство делает семьям такой новогодний подарок.

Среди других главных заявлений Президента – нового локдауна в России не планируется. Пандемия коронавируса еще раз подтвердила, что в основе российской идентичности – единение народа. Ни одна система здравоохранения в мире оказалась не готова к масштабам, вызванных ковидом. Выборы в парламент в 2021 году будут сопровождаться попытками вмешательства извне, но россияне должны быть уверены в прозрачности и открытости избирательных процессов. Отдельно Владимир Путин дал оценку экономике страны.

В этом году на 16-й по счету пресс-конференции, которая включала элементы прямой линии, Президент ответил на 68 вопросов. На площадке в Нижнем Новгороде, где находились более 60 журналистов с Поволжья, смогли задать вопросы двое – о дистанционном образовании и индексации пенсий. Представителям Уфы возможность обратиться к Президенту не дали.

Мы очень хотели задать вопрос, но конкуренция огромная. Получилось по два вопроса на округ. Станислав Шахов, журналист «Эксперт Башкортостан»

Не очень расстроилась, мой вопрос практически повторили. Дарья Пинегина, журналист издания «Реальное время» (г.Казань)

Мы рано заняли место, достаточно удобные места. Юлия Измайлова, главный редактор газеты «Молодой ленинец» (г.Пенза)