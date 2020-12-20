Радий Хабиров посетил с рабочей поездкой юго-восток Башкирии

Радий Хабиров с рабочим визитом посетил юго-восток республики. В поле зрения Главы попали медицинские, социальные и инфраструктурные объекты. Так, в больницах Баймака и Сибая появились новые томографы, а в столице башкирского Зауралья готовятся строить «Фабрику будущего». Во время визита Главы местные жители смогли задать свои наболевшие вопросы Радию Хабирову.

Совсем недавно в этих домах провели кровельные работы и отремонтировали инженерные сети. Однако внешний вид оставляет желать лучшего, а ведь через два года у Баймака – юбилей. К этому времени чиновники должны подготовиться: привести в порядок фасады и позаботиться о порядке внутри. Как отметил Глава республики, готовиться к празднованию нужно не в последний момент, а уже сейчас.

Так уж сложилось, что в период пандемии ни один визит не обходится без посещения медучреждений. В этот раз повод торжественный – в центральной городской больнице установили новый томограф, второй в районе. Для работы на нем специалисты прошли обучение в Москве и уже провели пробный запуск оборудования.

Весной в городе должны начать строительство детской поликлиники. Впрочем, по-прежнему остро стоит вопрос кадров. Специалисты не задерживаются из-за отсутствия жилья и не только. К примеру, в больнице села Ургазы, где работает всего один доктор, ремонт не проводился с момента постройки медучреждения. Глава республики поручил Минздраву проанализировать, что лучше: реконструкция или строительство нового здания.

В ходе общения с жителями всплыла еще одна давняя проблема – нехватка питьевой воды. Износ водопроводной сети в населенном пункте составляет 90%. Радий Хабиров заявил, что на проектные работы по реконструкции внутрипоселковых сетей уже выделили 17 млн. рублей. А строительство могут начать уже весной.

Только за последние месяцы это уже третий по счету визит Главы на юго-восток Башкортостана. Маршрут прошел через Сибай – негласную столицу башкирского Зауралья. Радий Хабиров оценил старания местных властей в части благоустройства, а также ознакомился с планами по созданию «Фабрики будущего» – бизнес-центра, который хотят создать по типу аналогичного в Уфе. А разместят его на базе заброшенной гостиницы «Сибай». На реализацию необходимо порядка 78 млн. рублей.

Финальной точкой посещения стали сибайские медучреждения. Так, осматривая находящуюся на ремонте детскую поликлинику, Радий Хабиров поручил правительству найти необходимые 3 млн. рублей для завершения работ. А в центральной городской больнице руководителю региона показали новый ангиографический комплекс – уникальное для Сибая диагностическое оборудование, которое здесь появилось впервые.

Нам приходилось пациентов с острыми состояниями возить в Белорецк и Уфа. На сегодня благодаря программе поддержки мы установили данный комплекс. Радик Надыргулов, главный врач Центральной городской больницы г. Сибая