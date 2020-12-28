В Башкирии 102 предприятия производят продукции на 145 млрд рублей

Все участники национального проекта получают возможность бесплатно воспользоваться поддержкой Федерального и Регионального центров компетенций в сфере производительности труда при реализации проектов по оптимизации производственных процессов. В качестве финансовых мер предусмотрена поддержка в виде льготного займа федерального Фонда развития промышленности от 50 до 300 млн рублей под 1% годовых сроком на 5 лет. Также участники национального проекта получили возможность снизить сумму налога на прибыль до 50% от затрат на осуществление инвестиций, но не более 4,5% от предусмотренного налога на прибыль в 2020-2022 годах и 7% – начиная с 2023 года.