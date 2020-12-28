В Башкирии 102 предприятия производят продукции на 145 млрд рублей

102 предприятия Башкирии являются участниками национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости». Общая численность работников таких предприятий-участников достигает более 30 тысяч человек.

Отмечается, что среди участников национального проекта 49 предприятий относятся к сфере промышленности, 23 – к сельскому хозяйству, 21 – к строительству, 6 – к транспорту и 3 предприятия относятся к сфере ЖКХ. Об этом сообщает пресс-служба Министерства экономического развития и инвестиционной политики Башкирии.

По итогам мониторинга Федерального центра компетенций в сфере производительности труда охваченные предприятия реального сектора экономики производят продукции на 145 млрд рублей. А среди подавших заявление на участие в нацпроекте ещё шесть предприятий Башкирии.

Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» утвержден майским указом Президента РФ Владимира Путина в 2018 году и призван создать условия для ежегодного прироста производительности труда в стране на 5% к 2024 году. В Башкортостане на сегодня уже 102 предприятий являются участником данного нацпроекта. По данным Министерства экономического развития и инвестиционной политики РБ, участниками нацпроекта могут стать предприятия с выручкой от 0,4 до 30 миллиардов рублей в год. А для вступления в проект необходимо оставить заявку на сайте производительность.рф.

Все участники национального проекта получают возможность бесплатно воспользоваться поддержкой Федерального и Регионального центров компетенций в сфере производительности труда при реализации проектов по оптимизации производственных процессов. В качестве финансовых мер предусмотрена поддержка в виде льготного займа федерального Фонда развития промышленности от 50 до 300 млн рублей под 1% годовых сроком на 5 лет. Также участники национального проекта получили возможность снизить сумму налога на прибыль до 50% от затрат на осуществление инвестиций, но не более 4,5% от предусмотренного налога на прибыль в 2020-2022 годах и 7% – начиная с 2023 года.