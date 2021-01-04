Жизнь на ощупь: как в Уфе работает библиотека для слепых

Сегодня, 4 января, во всем мире отмечается День азбуки Брайля. Как ее еще называют, алфавит для слепых, с помощью которого незрячие люди могут читать. В республике около 5 тысяч людей, которые используют рельефно-тактильный шрифт. Самое большое собрание книг находится в Республиканской библиотеке для слепых.

По скорости чтения она может дать фору даже зрячим. Видеть кончиками пальцев Зарема Сулейманова научилась со школы, где преподавали брайлевский шрифт. Затем девушка получила специальность филолога.

Перечитала очень много книг. Я и в школе перечитала много книг. Хочу сказать, что чем больше мы читаем, тем и техника лучше становится. Когда я училась в школе, мы также на скорость читали, сколько слов мы прочитаем в минуту. У нас ничем не отличалось от обычной школы. Я читала 100 с лишним слов в минуту. Зарема Сулейманова

Республиканская библиотека для слепых, пожалуй, единственное место в республике, где так много литературы на рельефно-точечном алфавите. В основном классика, но есть и современные издания. Книги, в отличие от обычных, более громоздкие, что объясняется особенностями написания самих букв.

В специальных форматах у нас очень много книг – более 200 тысяч в нашем фонде. У нас по всей республике более 5 тысяч читателей. И вы понимаете, что люди, которые не могут другим образом получать информацию, для них важно читать книги в тех форматах, которые им удобны. Гульшат Султанмуратова, заведующая отделом организации досуга

Прямо при библиотеке работает и типография, где книги вначале переводятся на шрифт Брайля, а затем печатаются.

Азбука Брайля была разработана почти два века назад, и на тот момент это был единственный способ для слепых знакомиться с миром книг. Сейчас популярностью пользуются аудиокниги. Впрочем, возможны даже гибридные издания.

В последнее время особую популярность приобретают многоформатные издания. В них помимо брайлевского шрифта – рельефные изображения, ну а своеобразной фишкой стали специальные аудиостикеры, при наведении на который можно еще и прослушать информацию.

Современные технологии позволяют незрячим читать информацию даже с компьютера. Например, в уфимском коррекционном интернате для слепых на грант приобрели клавиатуру, на которой текст выводится через специальные точки.