Православные Башкирии празднуют Рождество Христово

Православные верующие отмечают Рождество Христово. Торжественные богослужения минувшей ночью и ранним утром прошли по всей стране. Чтобы встретить этот светлый праздник, прихожане начали собираться в церквях еще накануне вечером. В храмах было многолюдно, несмотря на мороз. Как в республике проводят службы во время пандемии?
С приближением Рождества все радостнее звучат песнопения. Божественная литургия в главном уфимском храме началась накануне в 23:00. Прежде чем возглавить службу, митрополит Уфимский и Стерлитамакский Никон поздравил верующих с великим праздником и пожелал им радости.
И всё же службы не похожи на те, что были раньше. Сотрудников храмов и прихожан обязали носить маски. Верующим рекомендовали готовить список совершенных грехов на бумаге и подавать его священнику. Целовать чашу, крест и руку нельзя.
Словно крещенские морозы пришли на несколько недель раньше – холод сковывал движения по дороге к храму. Но с уст прихожан – только тёплые слова.
Праздник Рождества – это символ примирения человека с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Иисуса Христа и обновление человеческой природы.
Как говорят сами верующие, Рождество – это праздник души, он больше не про веселье, а про теплоту, искренность. На Рождество принято быть рядом с самыми близкими, прощать и забывать обиды.
Чистота и обновление – об этом только и разговоров в Рождественскую ночь. Новую, светлую эру для всего человечества и провозгласило рождение Спасителя. Под куполами храмов, соборов, сельских приходов – общие молитвы и общие надежды.
Приобщились к празднованию Рождества и те, кто смотрел телетрансляцию, и те, кто вышел в морозную ночь. Сотни миллионов людей по всему миру, живая цепь веры и надежды, связавшая города и страны.
С наступлением Рождества заканчивается пост. А это значит, что те верующие, которые в течение 40 дней накладывали на себя определенные ограничения, наконец-то, могут встретить Новый год – 2021-й от Рождества Христова.
С завершением рождественских богослужений праздник не заканчивается. Наступают Святки – дни, когда положено веселиться, ходить в гости. А еще это время, когда принято проявлять милосердие, ведь оно лучше всего помогает сохранить обретённую в Рождество душевную теплоту человеческих отношений.